Concept Store „Ma’ Favourites“ in Ottobeuren eröffnet

In Ottobeuren hat der Concept Store „Ma’ Favourites“ eröffnet. Was die Inhaberin Manu Huith anbietet und wie der Start verlief.

29.11.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Dicht drängten sich die Gäste bei der Eröffnung im neuen Concept Store „Ma’ Favourites“ in der Memminger Straße 16 in Ottobeuren. Manu Huith bietet dort seit Kurzem ihre liebevoll ausgewählten, persönlichen Favoriten für Groß und Klein an – von Dekoartikeln über Accessoires und Schmuck bis hin zu Geschenkideen, Karten und Spielsachen.

Bürgermeister German Fries beglückwünschte Manu Huith zum gelungenen Start. Geöffnet ist „Ma’ Favourites“ jeden Montag von 17 bis 20 Uhr, jeden Dienstag von 9 bis 18 Uhr und von Mittwoch bis Samstag von 9 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag zusätzlich von 15 bis 18 Uhr.

