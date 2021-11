Corona-Ausbruch in Kreis-Seniorenheim in Bad Wörishofen

Sorge in Bad Wörishofen: Im Kreis-Seniorenwohnheim Am Anger sind mehrere Bewohnerinnen und Bewohner und Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert.

27.11.2021 | Stand: 09:36 Uhr

Derzeit sind acht Bewohner positiv getestet, außerdem gelten fünf Beschäftigte als positiv. Das bestätigte das Landratsamt Unterallgäu auf Nachfrage unserer Redaktion. Am 9. November sei eine Mitarbeiterin positiv getestet worden. Der erste Bewohner wurde dann am 16. November positiv getestet.

Noch am 9. November wurden die Kontaktbewohner der betroffenen Mitarbeiterin isoliert. Seit dem 16. November erhalten alle Bewohner ihr Essen auf den Zimmern, die Beschäftigten arbeiten in Schutzkleidung. Bislang musste noch niemand ins Krankenhaus.

Nächste Reihentestung im Kreis-Seniorenheim Am Anger in Bad Wörishofen am 2. Dezember

Am 18. und 22. November wurden alle Bewohnerinnen und Bewohner mittels Schnelltest getestet, am 24. November fand eine PCR-Reihentestung für Bewohner und Beschäftigte statt. Die Reihentestung ergab bei drei Bewohnern positive Ergebnisse. Diese sind in den acht genannten Fällen enthalten. Zwei PCR-Ergebnisse stehen noch aus, alle anderen waren negativ.

Die nächste Reihentestung ist für den 2. Dezember geplant.

84 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner sind geimpft, 42 Prozent bereits dreimal. Bei den Beschäftigten liegt die Impfquote bei 71 Prozent.

Lesen Sie auch

Für Besucher geschlossen Mehrere Corona-Fälle in Obergünzburger Seniorenheim

Aktuelle Corona-Nachrichten aus dem Allgäu, Deutschland und der Welt laufend aktuell in unserem Corona-Newsblog.