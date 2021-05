Dramatische Zahlen: Memmingens OB richtet Appell an Bevölkerung - und bekommt mehr Impfstoff

Die Corona-Hotspots Memmingen und das Unterallgäu erhalten wegen hoher Inzidenzwerte ein Sonderkontingent an Impfstoff. Zuvor gab es einen Appell an die Bürger.

12.05.2021 | Stand: 14:57 Uhr

Memmingen und der Landkreis Unterallgäu erhalten jeweils rund 1.600 zusätzliche Dosen Corona-Impfstoff vom bayerischen Gesundheitsministerium. Das teilte die Pressestelle der Stadt Memmingen am Mittwochmittag mit. In Kreis und Stadt sind die Inzidenzwerte seit Tagen anhaltend hoch und liegen deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Memmingen wies zu Beginn dieser Woche sogar die zweithöchste Inzidenz in ganz Deutschland auf.

Während die bundesweite 7-Tage-Inzidenz sich in Richtung 100 senkt, liegen Memmingen und das Unterallgäu deutlich über dem Wert von 200 (Stand: 12. Mai 2021). Sowohl Landrat Alex Eder als auch Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder wandten sich am Dienstag deshalb mit eindringlichen Video-Aufrufen an die Bürger.

Dramatischer Appell von Memmingens OB Manfred Schilder wegen hoher Corona-Zahlen

Schilder appellierte eindringlich an die Bevölkerung, auf der Zielgeraden der Corona-Pandemie nicht die Geduld zu verlieren und sich an die Regeln zu halten. "Lassen Sie uns gemeinsam die letzten Meter dieses Marathons bestehen", sagte Schilder. In der Stadt gebe es immer wieder große Menschenansammlungen, die zum Infektionsgeschehen beitragen könnten. Ordnungsamt und Polizei würden im Rahmen ihrer Möglichkeiten kontrollieren. "Aber wir können nicht überall sein". Vieles liege in der Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, sagte das Stadtoberhaupt.

Schilder sprach von einem "sehr weitläufigen Infektionsgeschehen" in Memmingen. Etliche Menschen wüssten nicht, wo sie sich infiziert haben und das Virus unbewusst nach Hause tragen. Es gebe viele Infektionsherde in Betrieben und Familien, auch Senioreneinrichtungen seien betroffen. Die Impfungen würden jedoch helfen - zumindest könne man hier keine schweren Krankheitsverläufe mehr beobachten, sagte Schilder (Lesen Sie dazu: Memmingen hat zweithöchsten Inzidenzwert in Deutschland - woher kommen die Infektionen?).

Nach Gespräch mit Gesundheitsminister Holetschek: mehr Impfstoff für die Region

Der Memminger OB und Landrat Eder baten laut Mitteilung in den vergangenen Tagen um ein Gespräch mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, dessen Stimmkreisbüro ebenfalls in Memmingen liegt. In der Folge erhalten Stadt und Landkreis nun einmalig mehr Impfstoff.

Mit den Impfstoff-Sonderkontingenten, die insgesamt 22 bayerische Stadt- und Landkreise bekommen, sollen regional unterschiedliche Impfquoten ausgeglichen werden. „Wir sind froh, mit den Sonderkontingenten noch mehr Menschen ein baldiges Impfangebot machen zu können“, betonte Eder.

In der Region erhalten außerdem die Stadt Kempten und der Landkreis Lindau ein kleineres Sonderkontingent von je rund 800 Impfdosen.

Memmingen und das Unterallgäu zählen zu den Regionen in Bayern, die eine geringere Ärztedichte aufweisen. Dort seien aktuell 14 Hausarztsitze nicht besetzt, heißt es. "Das sind eben auch 14 Mediziner weniger, die Impfstoff bestellen und impfen können", sagte Schilder. Deshalb sei die Impfquote in den Arztpraxen geringer – und damit auch das Angebot an Schutzimpfungen für die Bürgerinnen und Bürger. Holetschek wird in der Mitteilung zitiert: "Das Bestellsystem des Bundes lässt diese regionalen Gegebenheiten völlig außer Acht – das führt zu einer strukturellen Benachteiligung dieser Regionen bei Impfungen in den Arztpraxen. Wir springen jetzt ein, wo die Verteilung des Bundes für Ungleichheit sorgt."

Mehr Johnson & Johnson-Impfstoff für Memmingen und das Unterallgäu

Insgesamt werden rund 30.000 Impfdosen von Johnson & Johnson bereitgestellt. Sie gehen am 14. Mai an die Impfzentren in den kreisfreien Städten und Landkreisen. Die Kriterien für die Zuteilung eines Sonderkontingents, so informiert das Gesundheitsministerium, waren die 7-Tage-Inzidenz am Stichtag 5. Mai und die Höhe der Abweichung der Impfquote (Ärzte pro Einwohner gemessen am bayerischen Durchschnitt bei den Arztimpfungen ebenfalls zum Stichtag 5. Mai).

Die Impfquote in Memmingen und dem Unterallgäu lag am 5. Mai bei 27,37 Prozent.

Weitere große Impfstoff-Sonderkontingente (1.600 Dosen) erhalten außer Memmingen und dem Unterallgäu in Bayern:

Stadt Coburg,

Landkreis Coburg,

Landkreis Deggendorf,

Landkreis Dillingen an der Donau,

Landkreis Dingolfing-Landau,

Stadt Fürth,

Landkreis Günzburg,

Landkreis Landshut,

Landkreis Mühldorf am Inn,

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,

Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Landkreis Rottal-Inn,

Stadt Schweinfurt,

Landkreis Schweinfurt.

Kleinere Sonderkontingente (800 Impfdosen) bekommen: