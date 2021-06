Sollte der Inzidenzwert in Memmingen Mittwoch und Donnerstag unter 100 bleiben, darf ab Samstag unter anderem die Außengastronomie öffnen.

02.06.2021 | Stand: 09:36 Uhr

Endlich wieder ins Restaurant, in die Bar, in die Eisdiele: Wenn der Corona-Inzidenzwert am Donnerstag in Memmingen immer noch unter 100 liegt, könnte die Gastronomie am Samstag, 5. Juni, die Außenbereiche öffnen. Am Sonntag lag der Inzidenzwert in der Stadt zum ersten Mal seit langer Zeit unter 100. Bleibt er fünf Tage am Stück unter dieser Grenze, kann gelockert werden.