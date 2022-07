Maskenpflicht und Lockdown sieht die Unterallgäuer Corona-Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler kritisch. Sie könnten sogar gefährlich sein.

30.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, solche Schutzmaßnahmen gegen Corona sieht sie kritisch. Dr. Carola Winkler, Corona-Koordinierungsärztin im Unterallgäu, sagt im Interview, es sei gefährlich, sich weiterhin nur auf eine Krankheit zu fokussieren. „Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben.“

Sie sagen, dass aus ärztlicher Sicht „nur dringend von dauerhaften Schutzmaßnahmen abgeraten werden“ kann. Warum?

Dr. Carola Winkler: Ich sehe in meiner Hausarztpraxis, welche Schäden bei Menschen entstehen, wenn man permanent Schutzmaßnahmen wegen einer einzigen Erkrankung aufrecht hält. Viele haben Angst vor einem erneuten Lockdown, vor Jobverlust. Das ist psychisch sehr belastend.

Es sollte keine Schutzmaßnahmen mehr gegen Corona geben?

Winkler: Jeder soll für sich selbst entscheiden können, ob er eine Maske trägt, ob er eine Veranstaltung besucht. Das sollte nicht vom Staat angeordnet werden. Es geht um die persönliche Verantwortung jedes einzelnen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Anfällige Menschen, etwa alte und vorerkrankte, müssen geschützt werden. So ist es sinnvoll, in Krankenhäusern und Seniorenheimen Maske zu tragen. Sie aber in einem Restaurant beim Rein- und Rausgehen zu tragen, am Tisch aber nicht, ist unlogisch.

Derzeit gelten so gut wie keine Regeln und die Coronafälle steigen.

Winkler: Wir haben aber eine andere Ausgangslage als vor zwei Jahren. Jeder Bundesbürger hatte sicher schon einmal Kontakt zu dem Virus. Ob er sich nun angesteckt hat oder nicht. Außerdem sind viele geimpft. Das Virus trifft also nicht mehr auf eine gänzlich schutzlose Bevölkerung. Wir müssen mit dem Virus leben. Das heißt nicht nur, zu akzeptieren, dass es da ist, sondern das heißt: wirklich leben. Und nicht dauernd in Angst vor Krankheit, Jobverlust und Isolation zu sein. Die Menschheit hat immer mit Infektionskrankheiten zu tun gehabt. Das wird auch immer so sein. Deshalb ist es nicht richtig, immer noch den Fokus auf nur eine Krankheit zu legen.

Dadurch können Kollateralschäden entstehen, haben Sie vor Kurzem gegenüber unserer Redaktion gesagt. Was heißt das?

Winkler: Zum Beispiel, dass viele Menschen aus Angst, sich mit Corona zu infizieren, Krankenhäuser und Ärzte gemieden haben. So sind viele Herzinfarkte, Schlaganfälle und Krebsfälle erst spät entdeckt worden. Wären die Betroffenen früher gekommen, hätte ihnen leichter geholfen werden können. Jetzt muss teilweise stärker um das Leben eines Patienten gekämpft werden, ist es komplizierter, eine Krankheit in den Griff zu bekommen. Ebenso haben sich bei einigen Menschen durch die Schutzmaßnahmen gegen Corona massive psychische Erkrankungen entwickelt. Schwere Depressionen, Angststörungen, Kinder, die soziale Ängste entwickeln, das alles ist langwierig, dauert Monate, Jahre, es zu behandeln. Wenn ich bei Corona von einer Inzidenz von 3000 spreche, gibt es eine Inzidenz von 6000 bei psychischen Erkrankungen. Wir müssen alle Menschen im Blick behalten, nicht nur Corona.

Hat es bisher daran gemangelt?

Winkler: Ja. Jeder Mensch hat den gleichen Anspruch auf Behandlung. Das haben wir in den vergangenen zwei Jahren völlig aus dem Blick verloren. Wir müssen Krankenhausplätze freihalten für Coronapatienten, anderen ist die Behandlung verwehrt worden in dieser Zeit. Jeder Mensch muss das gleiche Recht auf Versorgung haben, unabhängig davon, wie die Krankheit heißt.

Wenn zehn Schüler einer Klasse Corona haben, könnte eine Schutzmaßnahme sein, die komplette Klasse ins Homeschooling zu schicken. Wäre das sinnvoll?

Winkler: Nein. Alle anderen, die es nicht haben, sollen normal weitermachen. Wo ist der Unterschied zur Influenza, die wir jedes Jahr haben? Da haben wir doch nie so gehandelt wie bei Corona. Wer krank war, blieb zuhause. Wer nicht, kam in die Schule und lebte sein Leben weiter wie immer.

Etliche Menschen sterben derzeit täglich an oder mit Corona. Sollten wir nicht alles daran setzen, das zu verhindern?

Winkler: Ich finde es schwierig, einen Zusammenhang herzustellen zwischen Kontaktbeschränkungen und Sterberate – nach dem Motto: Wenn wir keine Kontaktbeschränkungen haben, sterben mehr Menschen. Es ist leider so, dass Menschen schon immer an Infekten gestorben sind. Jeder sollte dafür sorgen, dass er keine unnötigen Risiken eingeht. Aber es gibt nun mal ein allgemeines Lebensrisiko. Jeden Winter stecken sich Menschen mit normaler Influenza an. Da hat noch kein Mensch dran gedacht, Schutzmaßnahmen einzuführen, damit keiner daran stirbt. Wir können einfach gewisse Dinge nicht verhindern. Sonst dürften wir gar nicht mehr frei leben. Deshalb müssen wir langsam mal sagen: Dieses Virus ist Teil von uns, wir müssen damit klar kommen.

Was raten Sie Menschen, die noch nicht gegen Corona geimpft sind?

Winkler: Generell rate ich schon zu Impfungen. Ich sehe einen medizinischen Sinn darin. Und zwar nicht nur für ältere Menschen, sondern auch für junge. Jeder sollte sich vor so einer Erkrankung schützen. Und gegen Corona gibt es Impfstoffe. Da macht man definitiv nichts falsch. (Lesen Sie auch: Wer braucht die vierte Corona-Spritze?)

In diesen Wochen finden im Allgäu große Feste mit vielen Menschen statt. In Memmingen waren und sind das Fischertag und Wallenstein. Gleichzeitig steigt die Zahl der Coronafälle, die Krankenhäuser werden wieder voller. Kliniken fürchten sich schon vor dem Herbst. Dürfen solche Massen-Feste überhaupt stattfinden?

Winkler: Ich finde schon, dass wir wieder in den Normalmodus kommen müssen, auch wenn sich Krankenhäuser wieder füllen. Meiner Meinung nach wird ein ganz anderes Thema damit verschleiert: Es geht ja nicht darum, dass sich die Krankenhäuser wieder füllen, sondern darum, dass es dort zu wenig Personal gibt und deshalb nicht die volle Anzahl an möglichen Betten. Das Grundproblem sind also nicht die Patientenzahlen. In den letzten Jahren wurde das Gesundheitssystem kaputtgespart. Das Personal verursacht immer die höchsten Kosten. Deshalb wurde dort gespart. Wenn dann plötzlich eine Krankheit kommt, die die Krankenhäuser füllt, stößt das System an seine Grenzen. Deshalb wird nun durch Corona eine politische Fehlleistung kaschiert. Nicht Corona ist das Problem, sondern die Gesundheitspolitik, die katastrophal falsch gelaufen ist.

Ist es mit Blick darauf dann nicht umso riskanter, solch große Feste zu veranstalten?

Winkler: Es ist richtig, dass sie wieder stattfinden. Wir können uns ja nicht permanent vor dem Virus wegsperren, das letztendlich sowieso intelligenter ist als wir. Wir haben ja auch wegen der Influenza nie Feste abgesagt. Jeder Einzelne sollte Vorsicht walten lassen, aber pauschal solche Veranstaltungen zu untersagen, wäre nicht verhältnismäßig.

