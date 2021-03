Corona: Party im Unterallgäu aufgelöst - Jugendliche feiern in Garage

Sieben Jugendliche und junge Erwachsene feierten in einer Garage in Amendingen (Unterallgäu). Nicht ganz unbemerkt, denn ein Zeuge verständigte die Polizei.

Die Polizei hat am Freitagabend wegen der Corona-Regeln eine Party in Amendingen aufgelöst. Laut Polizei verständigte ein Zeuge die Beamten über die Feier.

Party in Amendingen: Sieben Menschen aus sieben Haushalten

Sieben Jugendliche und junge Erwachsene hatten sich in der Garage zu einer Party getroffen. Laut Polizei stammten alle von ihnen aus unterschiedlichen Haushalten. Ein grober Verstoß gegen die aktuell geltenden Corona-Regeln. Derzeit dürfen sich die Menschen eines Hausstands gleichzeig nur mit einer einzelnen Person eines anderen Haushalts treffen. Ab Montag gibt es Lockerungen, unabhängig der Inzidenz: Erlaubt ist dann das Treffen mit bis zu fünf Menschen aus einem anderen Hausstand. Sinkt die Inzidenz stabil unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, können Treffen von bis zu drei Haushalten mit maximal zehn Personen erlaubt werden.

Nun erwartet die Feiernden eine Anzeige

Die Polizeibeamten lösten die Garagen-Party auf. Nun erwartet die Feiernden eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Ebenfalls gegen das Infektionsschutzgesetz verstießen vier Männer und Frauen im Ostallgäuer Oberostendorf. Die Polizei kontrollierte gegen 23 Uhr einen 19-jährigen Autofahrer und stellte dabei fest: Im Auto saßen noch drei weitere Menschen - aus unterschiedlichen Haushalten.

Alle vier Personen müssen jetzt mit einer Anzeige gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen, teilt die Polizei mit.

Immer wieder Verstöße gegen Corona-Regeln

