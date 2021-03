Memmingen zieht Corona-Notbremse - ab Montag wieder Ausgangssperre und geschlossene Läden

Corona-Regeln: In Memmingen hatte bis Freitag noch der Einzelhandel geöffnet - ab Montag gilt aber bereits die Notbremse mit Ausgangssperre und Schließungen.

27.03.2021 | Stand: 11:26 Uhr

Aktualisiert am Samstag (27.3.), 11.10 Uhr: Memmingen zieht die Corona-Notbremse. Weil der Inzidenzwert in Memmingen nun drei Tage über dem Wert von 100 liegt, gelten ab Montag verschärfte Corona-Regeln. Die Werte waren in dieser Woche steil angestiegen, nachdem Memmingen als einzige Stadt im Allgäu am vergangenen Wochenende noch drei Tage unter 50 lag. Die Euphorie über Lockerungen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag währte also nur kurz, denn: Ab Montag, 29. März gelten neue Regeln. (Die Inzidenzwerte im Detail finden Sie hier.)

Diese Corona-Regeln gelten in Memmingen ab Montag





Die nächtliche Ausgangssperre tritt wieder in Kraft. Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ist nur aus triftigen Gründen erlaubt.

tritt wieder in Kraft. Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Die Kontakt-Regeln werden verschärft: Ein Hausstand darf sich nur mit einer weiteren Person treffen - egal ob im öffentlichen Raum oder privat. Kinder unter 14 Jahren bleiben dabei außer Betracht.

- egal ob im öffentlichen Raum oder privat. Kinder unter 14 Jahren bleiben dabei außer Betracht. Es ist nur kontaktfreier Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkung erlaubt. Der Betrieb und die Nutzung von Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanzschulen und anderen Sportstätten ist nur unter freiem Himmel und nur für diese Zwecke zulässig.

unter Beachtung der Kontaktbeschränkung erlaubt. Der Betrieb und die Nutzung von Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanzschulen und anderen Sportstätten ist nur unter freiem Himmel und nur für diese Zwecke zulässig. Es gibt wieder "Click and Collect" statt offenen Läden. Die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe ist verboten. (Lesen Sie dazu: Inzidenz-Irrsinn! Wie Memmingen für drei Tage zur Shopping-Oase im Allgäu wurde).

statt offenen Läden. Die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe ist verboten. (Lesen Sie dazu: Inzidenz-Irrsinn! Wie Memmingen für drei Tage zur Shopping-Oase im Allgäu wurde). Da der Wert im Stadtgebiet Memmingen über 100 liegt, ist in den Kindertageseinrichtungen nur eine Notbetreuung der Kinder möglich, gab die Stadt Memmingen am Freitag bekannt.

über 100 liegt, ist in den nur eine Notbetreuung der Kinder möglich, gab die Stadt am Freitag bekannt. Musikschulen, Fahrschulen, außerschulische Bildung: Es findet kein Präsenzunterricht statt.

statt. Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten sind wieder geschlossen.

In den anderen Allgäuer Städten und Kreisen gelten diese Woche verschiedene Corona-Regeln - in Füssen beispielsweise musste der Einzelhandel schließen, in Kempten darf ich noch mit Termin zum Shoppen gehen. Alle Corona-Regeln für das Allgäu hier in der Übersicht.

Welche Corona-Regeln über Ostern gelten, erfahren Sie hier.