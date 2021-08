Der Inzidenzwert steigt wieder - auch in Memmingen: Seit drei Tagen liegt die Stadt über der Marke von 35. Das bedeutet: Es gibt neue Einschränkungen.

Von Allgäuer Zeitung

23.08.2021 | Stand: 14:56 Uhr

Corona-News aus Memmingen: Seit Freitag übersteigt der Inzidenzwert in Memmingen die Marke von 35. Deshalb gibt es schärfere Corona-Regeln. Vor allem für Ungeimpfte. Frühestens können die Regeln ab Dienstag in Kraft treten. Das bestätigte die Stadt in einer amtlichen Bekanntmachung.