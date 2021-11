Corona-Station jetzt auch an Klinik in Ottobeuren

Kapazitäten am Krankenhaus in Mindelheim reichen wegen steigender Fallzahlen nicht aus. Öffnungszeiten am Impfztentrum in Bad Wörishofen sollen erweitert werden.

10.11.2021 | Stand: 17:14 Uhr

Die vierte Corona-Welle trifft die Kliniken in Memmingen, Mindelheim und Ottobeuren hart. Bereits jetzt müssen Operationen verschoben werden, das Personal ist erschöpft von der Pandemie und davon, Menschen zu betreuen, die sich durch eine Impfung vor einem schweren Verlauf hätten schützen können. Denn nach wie vor ist der Großteil der Corona-Kranken in den Kliniken ungeimpft. Zudem können im Mindelheimer Krankenhaus derzeit keine weiteren Corona-Infizierten aufgenommen werden. Daher wurde am Mittwoch, 10. November, auch in der Ottobeurer Klinik eine Covid-Station eröffnet.