Memmingen will fünf Mal so viele Corona-Tests anbieten - neue Teststationen ab Mitte Mai

Die Stadt Memmingen will künftig noch mehr Corona-Tests anbieten. Ein Überblick über die neuen Standorte und Öffnungszeiten.

07.05.2021 | Stand: 14:27 Uhr

In den kommenden Wochen könnte es einige Corona-Lockerungen geben - etwa Restaurantbesuche. Allerdings ist vorgesehen, dass man solche Aktivitäten nur mit einem negativen Corona-Testergebnis machen darf. Aus diesem Grund will die Stadt Memmingen künftig noch mehr Corona-Tests anbieten. Das gab die Pressestelle am Freitag bekannt.

Die Stadt Memmingen verfünffacht die Testkapazität im Stadtgebiet bis Mitte Mai von aktuell 2.500 möglichen Tests pro Woche auf insgesamt 12.500 mögliche Tests pro Woche. „Mit den neuen Testzentren an ganz unterschiedlichen Stellen in der Stadt schaffen wir ein hervorragendes Angebot, und wir sind gut vorbereitet für die kommenden Öffnungen im Einzelhandel und in der Gastronomie“, betont Oberbürgermeister Manfred Schilder. „Wir haben in den vergangenen Wochen unter Hochdruck an den neuen Testzentren gearbeitet. „Mein Dank gilt allen, die sich hier mit großem Engagement einbringen.“

Das sind die neuen Testorte in Memmingen

Am Montag, 10. Mai, wird in der ehemaligen Brasserie am Theaterplatz mitten in der Innenstadt ein neues Schnelltest-Zentrum eröffnet. Es ist Montag bis Freitag jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr geöffnet, am Samstag von 8.30 bis 13 Uhr.

Auch eine Zusammenarbeit mit dem Landestheater Schwaben im Hinblick auf zukünftige Theatervorstellungen ist geplant. Sobald Theateraufführungen wieder in Präsenz stattfinden können, soll es Testangebote für Theaterbesuchende vor den Aufführungen geben. Die Anmeldung ist im Internet möglich.

Am Dienstag, 11. Mai, startet ein Testzentrum beim Lebensmitteldiscounter Lidl im Memminger Süden (Woringer Straße), das Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet ist. Terminvereinbarung unter buergertest.ecocare.center.

Voraussichtlich am Montag, 17. Mai, eröffnet ein Testzentrum auf dem Parkplatz hinter dem V-Markt im Gewerbegebiet Nord (Rudolf-Diesel-Straße), geöffnet Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr. Anmeldung unter https://cocare-testzentrum.de/.

In Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren werden ab 11. Mai in den Stadtteilen mobile Teststation an verschiedenen Tagen betrieben. Getestet wird dienstags in Amendingen in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule von 17 bis 19 Uhr, mittwochs in Steinheim von 19 bis 21 Uhr, donnerstags in Dickenreishausen im Gemeinschaftshaus von 18 bis 20 Uhr, freitags in Volkratshofen in der Mehrzweckhalle von 19 bis 21 Uhr und sonntags in Buxach im Feuerwehrhaus von 17.30 bis 19.30 Uhr. Anmeldung für die Teststationen in den Stadtteilen unter www.memmingen.de/coronatest.

Außerdem erhöht die Stadt weiter die Kapazitäten im Testzentrum in der Stadionhalle. Schnelltests und PCR-Tests sind von Montag bis Freitag von 14 bis 18:45 Uhr möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.memmingen.de/coronatest

Corona-Test bei der Firma Berger in Memmingen und Ottobeuren

Auf dem Firmengelände der Firma Berger in Ottobeuren betreiben Dr. Ulf Hörmann und Dr. Matthias Pietschmann seit einiger Zeit ein öffentliches Testzentrum. Aufgrund des regen Zulaufs wurden nun die Öffnungszeiten erweitert, teilt das Unternehmen mit.

Montag 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Dienstag 12 Uhr bis 14 Uhr

Mittwoch 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Donnerstag 12 Uhr bis 14 Uhr

Freitag 15.30 Uhr bis 17 Uhr

Samstag 10 Uhr bis 11 Uhr

Das Angebot für einen kostenfreien Antigen-Schnelltest gilt für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Unterallgäu und aus der Umgebung. Eine Onlineregistrierung ist unter schnelltest-ottobeuren.de möglich. Interessierte können aber auch ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten vorbeikommen.

Darüber hinaus gibt es seit 19.April auf dem Firmengelände der Firma Berger in Memmingen, In der neuen Welt 14, ein öffentliches Testzentrum mit folgenden Öffnungszeiten:

Dienstag 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Donnerstag 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Freitag 12 Uhr bis 15 Uhr

Sonntag 20 Uhr bis 21 Uhr

Weitere Corona-Nachrichten lesen Sie in unserem Newsblog.