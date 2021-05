Memmingen liegt weiterhin auf Platz 2 der bundesweiten Inzidenztabelle. Ein pensionierter Jurist kritisiert: Verstöße gegen Coronaregeln würden kaum verfolgt.

11.05.2021 | Stand: 13:51 Uhr

Die Corona-Lage in Memmingen bleibt angespannt: Der Inzidenzwert ist am Dienstag noch mal auf 281,2 gestiegen (Quelle: RKI, Stand Dienstag). Am Vortag lag er bei 267,6. Damit bleibt Memmingen auf Platz 2 der bundesweiten Inzidenztabelle.