Damit die Iller wieder wertvoller Lebensraum wird

Egelsee und Heimertingen: Für das Projekt „Agile Iller“ sind Wege für Fußgänger und Radfahrer gesperrt und es gibt eine dringende Warnung. Das steckt dahinter.

13.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Ein Spaziergang entlang der Iller ist beliebt, derzeit jedoch eingeschränkt. Ein großer Bereich ist im Rahmen des Projektes „Agile Iller“ abgesperrt. Die Projektverantwortlichen beobachten jedoch mit Sorge, dass die Sperrungen immer häufiger missachtet und umgangen werden. Warum das so gefährlich ist, wieso die Absperrungen unbedingt notwendig sind und wie es beim Projekt vorangeht: Wir haben nachgefragt.

Das Gemeinschaftsprojekt: Wasser sei Leben, Dynamik und Naturraum. Die Iller habe im Laufe der Zeit aber einige dieser Attribute verloren. Wehranlagen und Schwellen versperren den Weg und lassen die Wanderung der Fische nicht mehr zu. Das Flussbett wird mehr und mehr abgetragen, sodass sich die Iller immer tiefer in den Boden gräbt. So wird die Verbindung zu Auen unterbrochen.



Das Gemeinschaftsprojekt „Agile Iller“ des Landes Baden-Württemberg und des Freistaates Bayern möchte entgegenwirken. Mit Hilfe von neuen Zugängen soll die Iller wieder zu einem Naturerlebnis werden. Außerdem soll den Tieren geholfen werden. Insgesamt gibt es 59 Maßnahmen – bei einer Projektlaufzeit von zehn Jahren.

Umbau der Egelseer Illerschwelle: „Aktuell laufen die Bauarbeiten zum Umbau der Egelseer Illerschwelle, nördlich der Autobahnbrücke, zu einer rauen Rampe“, erklärt Jonas Meinzer , der Leiter der Abteilung Neubau – Projekt Agile Iller beim Wasserwirtschaftsamt Kempten . Er ergänzt: „Ziel ist, dort die Durchgängigkeit für die aquatischen Lebewesen herzustellen. Die Fische können in diesem Abschnitt mit Fertigstellung der Maßnahme die Iller wieder aufwärts wandern.“

Das heißt: Die flache Rampe wird die Durchgängigkeit für die Lebewesen im Gewässer erreichen. Die Strecke des Fließgewässers wird verlängert und schafft somit neuen, laut Meinzer wertvollen Lebensraum. In einem ersten Abschnitt werden das bestehende Ufer zurückgebaut, das Gewässerbett aufgeweitet und der begleitende Uferweg zurückverlegt.

Der Iller werde somit Raum zur Entwicklung gegeben. Dann werden Strukturelemente wie Buhnen (das sind quer in den Fluss gebaute Dämme) und Totholz eingebaut. Buchten und Steilufer werden geschaffen. Es soll ein Wechsel aus langsam fließenden Abschnitten als Ruhebereiche und schnell abfließenden Abschnitten entstehen. Letztere bringen durch die Strömungen Sauerstoff in die Iller. Außerdem soll die Uferböschung abgeflacht werden. Ziel ist, Zugang für Besucher zu schaffen, damit die Iller erlebbar wird.

Umbau der Heimertinger Illerschwelle: Nördlich der vorigen Maßnahme geht ein weiterer Umbau voran – und zwar der der Heimertinger Illerschwelle, ebenso in eine Rampe. Rodungen dafür sind erfolgt (wir berichteten). Hintergrund ist auch dort: Die Sohlschwelle ist beispielsweise für die Fische und weitere Kleinstlebewesen nicht passierbar. Erneut ist es das erklärte Ziel, eine Durchgängigkeit zu schaffen, die Fließgewässerstrecke zu verlängern und den so wertvollen Lebensraum zu ermöglichen.

Die Maßnahmen, Zeitfaktoren und Absperrungen : Die Bauarbeiten haben zum Jahreswechsel begonnen. „Sie werden dieses Jahr andauern und im kommenden Jahr zum Abschluss kommen“, so Jonas Meinzer auf Nachfrage unserer Redaktion. Das bedingt Einschränkungen. Meinzer erklärt: „Eine Absperrung des Illerweges ist über den gesamten Bauablauf erforderlich. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Sie führt durch die Ortschaften Buxheim und Heimertingen .“

Vor Ort bietet sich – gerade auch an den Wochenenden – ein anderes Bild. Spaziergänger und Radfahrer missachten teilweise die Absperrungen, um an den Weg entlang der Iller zu kommen. Davor warnt der Leiter der Abteilung Neubau eindringlich: „Auf der Baustelle sowie auf den Zufahrtswegen rollt Schwerlastverkehr. Ein Zugang der abgesperrten Bereiche ist verboten. Die hohe Gefahr der Kreuzung von Baustellenfahrzeugen und Fußgängern/Radfahrern ist leider nicht jedem bewusst.“ Jonas Meinzer fügt an: „Uns ist ein Übertreten der Absperrungen bewusst. Das Personal vor Ort fordert die Personen zum Verlassen der Baustelle auf.“

Der Weg zum Illerufer bei Egelsee ist gesperrt. Bild: Maike Scholz

Neben den Absperrungen der Zufahrtswege mit Beschilderung der Umleitung ist das unmittelbare Baufeld nochmals abgesperrt. „Ein Übertreten der Absperrungen ist lebensgefährlich. Das Personal vor Ort ist geschult und entsprechend ausgerüstet, was bei ,Zuschauern‘ nicht der Fall ist“, sagt Meinzer. Für ihn sei das eine Selbstverständlichkeit. Neugierde sei dennoch manchmal größer als der Verstand. Dennoch: Die Absperrung sei nicht willkürlich und unbedingt einzuhalten.

