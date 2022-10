Der Sportschützengau Ottobeuren hatte zum 80. Gauschießen nach Attenhausen eingeladen. Nun wurde der Wettkampf mit einer großen Feier beendet.

31.10.2022 | Stand: 19:01 Uhr

Zweimal musste das 80. Gauschießen des Sportschützengaus Ottobeuren in Attenhausen, mit dem das 100-jährige Bestehen des Schützenvereins Edelweiß gefeiert werden sollte, wegen Corona verschoben werden. Nun fand das Großereignis statt: Auf der vereinseigenen, zehn Stände umfassenden Anlage im Mehrzweckhaus wurde es in den vergangenen drei Wochen ausgetragen. Es gab einen Festzug von der Sontheimer Kirche zur Dampfsäg, einen Festgottesdienst und die Preisverteilung in der einstigen Sägehalle.

