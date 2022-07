Das Bauernhofmuseum Illerbeuren baut an seiner Zukunft

Rund 29.000 Interessierte besuchten 2021 das Bauernhofmuseum Illerbeuren. Wie es um laufende Arbeiten und die Fortschritte beim Erweiterungsgelände steht.

15.07.2022 | Stand: 12:31 Uhr

Mit rund 29.000 Besuchern – rund 6000 mehr als im Vorjahr – hat der Zweckverband Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren im Jahr 2021 trotz Corona ein positives Ergebnis erzielt. „Insgesamt ein sehr erfolgreiches Jahr“, bilanzierte Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer bei der jüngsten Sitzung. Im laufenden Jahr fanden bisher 14.525 Besucher den Weg nach Illerbeuren, allein der Tag der Volksmusik lockte rund 1700 Interessierte.

Experten aus ganz Deutschland befassen sich mit Bauernhaus Meßhofen

Sorgen bereitet das Bauernhaus Meßhofen: Laut Niethammer laufen umfangreiche Planungen für die dringend erforderliche Sanierung. Das hierfür nötige Gutachten ist fertig. Vor die Renovierungsphase beginnt, soll hier den Besuchern in einer informativen „Bauwagen-Ausstellung“ einiges gezeigt werden. Zunächst wird aber ein Symposium mit Fachleuten aus ganz Deutschland zu Rate gezogen, das sich mit dem Gebäude befasst und Fragen erörtert wie: Welche Schäden sind aufgetreten und weshalb? Wie sollen sie beseitigt werden? Die Sanierung könnte dann im kommenden Jahr starten. Nach den Arbeiten werde das Haus etwas anders aussehen. Um es herum wird die Landschaft verändert: Hier entsteht gerade eine neue Ackerterrasse, wie sie früher vor Ort üblich war. Damit sollen die Besucher auch dieses Haus barrierefrei erreichen können.

Nach Brand im Jahr 2020 im Museum: Bauarbeiten an Sölde sind abgeschlossen

Weiter berichtete der Museumsleiter: Die Sölde Siegertshofen sei „baulich in ihrer Struktur abgeschlossen“ und das Gebäude sei bereit für eine neue Dauerausstellung: Dargestellt werden soll, wie sich das Haus verändert hat – auch mit dem Brand im Jahr 2020 als Aufhänger für das Thema „Feuer auf dem Land“. Ein anderer Teil der Ausstellung soll sich mehr den Bewohnern widmen. Niethammer hofft, dass das Konzept bis Jahresende steht.

Bei der 2021 neu kreierten Outdoor-Sonderausstellung spielt sich alles im Freien ab: Der neu angeschaffte Typus fürs Freigelände im Bereich Mittelschwaben hält auch wechselhafter Witterung stand. Ähnlich wie bei der Sägemühle wird es auch ein Buch geben, das sich in die Serie von „Häusern, Menschen, Tiere; Pflanzen und Sonderthemen“ einreiht.

Erweiterung des Bauernhofmuseums Illerbeuren kommt voran

Weitgehend fertiggestellt ist die neue Wegeführung ins Erweiterungsgelände; erreichbar ist sie über eine Treppe unweit der Sölde Siegertshofen oder über einen längeren Weg entlang der Hangkante, der laut Niethammer barrierefrei und auch mit Rollator oder Rollstuhl befahrbar ist. Für den neuen Panoramaweg im höher gelegenen Gelände sind die Planungen fertig und die Ausschreibungen erfolgt. Damit könne die „Grunderschließung“ für das Erweiterungsareal an der Memminger Straße in der zweiten Jahreshälfte beginnen.

„Annähernd fertig“ ist laut dem Museumsleiter das neue Toilettengebäude am Rand der Baugruppe Mittelschwaben: Hier lasse nur der Kanalanschluss aufgrund der allgemeinen Bausituation noch etwas auf sich warten. Bei den Kosten gebe es „bedauerlicherweise eine Überschreitung“. Der Kanalbauer werde Anfang August loslegen. Wenn alles absolut reibungslos laufe, könne das WC-Gebäude bereits zu den Handwerkertagen genutzt werden.

Beim Bauernhaus aus Weicht haben die Restauratoren in den vergangenen Wochen ihre Arbeit wieder aufgenommen: Ende des Jahres soll die Gebäudehülle fertig sein. Hier werden dann „knapp 400 Jahre Veränderungen – vom Holz- zum Steinbau“ gezeigt. Nächstes Jahr will sich Niethammer hier „einer Ausstellung widmen“.

Museumsleiter Niethammer: Reparaturen künftig sofort anpacken

Die Instandsetzung am Stadel Nattenhausen ist nach dem Frühjahrssturm abgeschlossen: Kurzfristig mussten hier die Dachflächen „umgedeckt“ und die Ortgang-Bretter, aus Gründen des Bauunterhalts mit Blech überzogen, erneuert werden. „Stark patiniert“ trete das nicht originalgetreue Material so gut wie nicht in Erscheinung, erklärte Niethammer. Er kündigte dabei eine Trendwende in der bisherigen Vorgehensweise an: „Wir müssen künftig viel stärker in das „sofortige Reparieren“ reinkommen.“

Gravierende Änderungen werden auch bei der Unterbringung von Exponaten angedacht: Zu diesem Zweck soll ein Kooperationsvertrag mit der „Landesstelle für Nichtstaatliche Museen in Bayern“ geprüft werden. Genauere Einzelheiten sollen die Verbandsräte bei der nächsten Sitzung erfahren. Laut Diplomingenieur Christian Mischo, Abteilungsleiter Bauen-Umwelt-Energie beim Bezirk Schwaben, könnte so ein ressourcenschonendes „Null-Energiedepot“, das vollkommen ohne Energie auskommt, rund sechs Millionen Euro kosten. Hierfür wären „optimale Fördermittel bis zu 40 Prozent“ zu erwarten.

