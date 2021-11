Das Färberhaus in Memmingen wartet weiter auf ein neues Dach

Dachstuhl musste 2019 aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Bislang sind keine Pläne für eine Sanierung bei der Stadt eingegangen. Wie es um das Gebäude steht.

24.11.2021 | Stand: 14:57 Uhr

Vor gut zweieinhalb Jahren haben Fachleute den instabil gewordenen Dachstuhl des Memminger Färberhauses in einer aufsehenerregenden Aktion abgetragen und durch ein provisorisches Dach ersetzt. Seither ist nichts mehr an diesem Notdach verändert worden – und daran wird sich in nächster Zeit auch nichts ändern. Denn wie der städtische Baureferatsleiter Fabian Damm auf Nachfrage unserer Redaktion sagt, haben die Eigentümer bislang keine Pläne für eine Sanierung oder einen Umbau des denkmalgeschützen Gebäudes bei der Stadt eingereicht.