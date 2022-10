Das gewonnene Geld fließt in eine neue Heizung

Die Nussschnecke beschert Martin Wiedenmann aus Woringen den Tagesgewinn von 1000 Euro bei unserem Bilderrätsel. Er rätselt jeden Tag beim Frühstück mit.

Ein Tier, das niemand gern in seinem Garten sieht, hat Martin Wiedenmann aus Woringen ( Unterallgäu) Glück gebracht: eine Schnecke. Aber weil sie eine Nuss auf ihrem Rücken trägt, wurde sie zur süßen Nussschnecke – so lautete am Mittwoch die Lösung unseres Bilderrätsels „Kombinieren und kassieren“, bei dem es noch bis zum 31. Oktober jeden Tag 1000 Euro zu gewinnen gibt.

Martin Wiedenmann rät schon mit, seit es unser Bilderrätsel gibt. Gleich morgens beim Frühstück, bei dem stets nebenzu die Memminger Zeitung gelesen wird, blättert er dann gespannt auf die Bayern-Seite. Manchmal sieht er die Lösung auf den ersten Blick, manchmal muss er einen Moment länger überlegen, aber jedes Mal greift er zum Telefon, um den richtigen Begriff an unsere Gewinn-Hotline durchzugeben.

„Gewonnen habe ich bis jetzt aber noch nie etwas“, erzählt er, als der stellvertretende Geschäftsstellenleiter der Memminger Zeitung, Philipp Gröschel, ihm zu Hause gratuliert.

Umso größer ist die Freude bei Martin Wiedenmann, dass es mit der erratenen „Nussschnecke“ nun endlich geklappt hat. Das Rätseln ist im Hause Wiedenmann übrigens reine Männersache. „Meine Frau hat gar nicht gewusst, dass ich mitmache“, verrät der 56-jährige Woringer. Ich habe sie mit dem Anruf, dass wir 1000 Euro bekommen, heute ganz schön überrascht.“

Auch wenn von der Nachricht, dass er Tagesgewinner ist, bis zur Übergabe der 1000 Euro kaum Zeit blieb, steht für Martin Wiedemann schon fest, was er mit dem Geld machen will. Er lässt demnächst seine über 20 Jahre alte Ölheizung ausbauen und sein Haus ans Nahwärmenetz der Gemeinde Woringen anschließen. Dafür will er die 1000 Euro investieren. Und einen Teil des unerwarteten Geldsegens möchte er an einen guten Zweck spenden. Da will er aber noch ein paar Tage länger überlegen, wer damit bedacht wird.

Wer nun ebenfalls mit nur einem Anruf oder einer SMS die Chance auf 1000 Euro haben will, darf gleich mitraten auf der Bayernseite dieser Zeitung – und darauf hoffen, das nachmittags ein besonderer Anruf kommt.