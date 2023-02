Der Altarraum wird in Memmingen zur Bühne

Zur Vesperkirche in Memmingen gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm. Zwischen dem 5. und 19. März wird getanzt, Musik gemacht, gelesen und erzählt. Was sonst noch geboten ist.

15.02.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Vesperkirche bedeutet erlebbare Gastfreundschaft unter dem Kirchendach. Unter dem Motto „Jeder is(s)t hier richtig!“ findet sie vom 5. bis 19. März in der Memminger Christuskirche statt. In den 15 Tagen können Menschen Gemeinschaft bei einem gemeinsamen Mittagessen erleben, aber auch in der kulturellen und sozialen Teilhabe. „Wir haben Künstler und Veranstalter gefunden, die unser Projekt mit ihrem Auftritt unterstützen“, sagt der evangelische Dekan Christoph Schieder, der zusammen mit der Christuskirche und der Diakonie Allgäu zu den Trägern der Vesperkirche gehört. Zwei Tage sind dabei den Senioren und Kindern gewidmet. „Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen wir uns natürlich“, so Schieder.

Kontakte knüpfen, Teilhabe erleben

Angesprochen sind mit dem spendenbasierten christlich-soziales Projekt vor allem sozial schwache Menschen. Die Vesperkirche bietet ihnen die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und soziale Wärme und Teilhabe zu erleben. Bis auf die Auftakt-Veranstaltung finden alle Angebote in der Christuskirche oder im benachbarten CVJM-Haus statt. Bei der Vesperkirche helfen viele Menschen ehrenamtlich zusammen, auch beim Rahmenprogramm – heuer unter dem Leitgedanken „Wärme weitergeben“.

Und das ist beim kulturellen Rahmenprogramm geboten:

Freitag, 3. März, 21.30 Uhr (Einlass ab 21 Uhr), Kaminwerk: Benefiz-Tanzparty „Schüttel dein Speck“. Die Ulmer DJs Deejot Roter Freibeuter und Select A. Tom legen einen Mix „zeitlos guter Musik“ auf die Plattenteller.

Montag, 6. März, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Christuskirche: Max von Milland. Der Südtiroler Singer-Songwriter packt die Sprache und das Lebensgefühl seiner Heimat in einen Stil, der tief in seiner Heimat wurzelt, aber dennoch so kosmopolitisch ist wie er selbst. (In Kooperation mit dem Kaminwerk.)

Max von Milland bringt im Rahmen der Vesperkirche Süddtiroler Sound in die Memminger Christuskirche. Bild: Yannik Michael

Dienstag, 7. März, ab 14.30 Uhr, Christuskirche: Seniorentag mit der Gruppe „Woisch no“. Geboten ist eine musikalische Zeitreise in die 1950er, 60er-, 70er-Jahre mit bekannten Melodien zum Mitsingen, Mitklatschen und Mitschunkeln. „Woisch no“ sind Kurt und Brigitte Gäble, Siggi Lobinsky, Monika Rauch, Norbert Baur, Margaret Sauter, Georg Moser, Marion Schönberger und Karl-Heinz Scheitzeneder.

Dienstag, 8. März, 19.30 Uhr, Christuskirche: Poesie & Musik mit Kurt Kräß (Gedichte) und Annette Weber (Akkordeon). Gedichte sind Nahrung für die Seele. Aus seinem reichen Vorratsschatz an auswendig gelernten Gedichten trägt Dekan i. R. Kurt Kräß Gedichte vor, die davon erzählen was wir brauchen, damit wir und die Welt menschlicher werden. Die Texte treten in eine Zwiesprache mit der Musik.

Anette Weber tritt zusammen mit Kurt Kräß auf. Bild: Louis Zuchtriegel

Freitag, 17. März, ab 15.30 Uhr, Christuskirche: Kindertag mit der Märchenerzählerin Brigitte Appelt. Sie erzählt Märchen aus Bayern, lebendig, mit viel und Gespür und mit einer gesunden Portion an bayerischem Humor.

Märchenerzählerin Brigitte Appelt kommt zum Kindertag. Bild: Appelt

Samstag, 18. März, ab 10 Uhr, CVJM-Gemeindehaus: Lego-Aktion „Komm wir bauen eine Stadt“. Kinder von neun bis 14 Jahren können den ganzen Tag lang – ab 17 Uhr kann die Stadt besichtigt werden. Anmeldung erbeten per Mail an info@cvjm-memmingen.de

Samstag, 18. März, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Christuskirche: Movie-Night mit dem Kinofilm „Im Berg dahuim“ und Allgäuer Schmankerln.

Gottesdienste: Zum umfangreichen Rahmenprogramm der Vesperkirche gehören auch die täglichen Andachten jeweils um 14.30 Uhr (außer am Seniorentag). Sonntags beginnt die Vesperkirche mit einem Gottesdienst – am 12. März hält ihn Landesbischof Professor Heinrich Bedford-Strohm.