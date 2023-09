Das Junge Landestheater in Memmingen bringt "Im Westen nichts Neues" auf die Bühne

Dramaturgin Paula Regine Erb und Regieassistentin Madita Scülfort geben ihr Regiedebüt in Memmingen – mit dem Antikriegsroman von Erich Maria Remarque.

29.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Glücksgefühle, aber auch Ehrfurcht haben zuletzt Paula Regine Erb und Madita Scülfort begleitet: Beide geben am Samstag, 30. September, ab 19 Uhr im Jungen Landestheater am Schweizerberg ihr Regiedebüt – mit einem Klassiker: Erich Maria Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“ (1928) schildert das Schicksal des 17-jährigen Paul Bäumer und seiner Freunde, die als Soldaten in den Ersten Weltkrieg ziehen.

Einen der bedeutendsten Antikriegsromane überhaupt auf die Bühne bringen – und das bei Ihrer ersten Inszenierung: Mussten Sie da erst mal schlucken?

Paula Erb: Der erste Gedanke war: Wow, hab ich ein Glück. Der Roman ist wahnsinnig toll geschrieben. Er behandelt ein krasses Thema und ist topaktuell. Es hat sich aber auch Ehrfurcht dazugemischt, weil es ein Thema ist, das man mit Verantwortung anpacken muss. Wir wollen das ja so erzählen, dass etwas hängen bleibt.

Madita Scülfort: Ich war dankbar, überrascht und überfordert zugleich. Als wir intensiver eingestiegen sind, habe ich schnell gespürt, dass das Spaß machen kann. Furcht kam bei mir eher nach der Oscar-Saison auf, als die Verfilmung von 2022 mehrere Preise gewonnen hat (lacht).

Mitunter steht das Werk auch als Schullektüre auf dem Programm. War das bei Ihnen so?

Erb: Nein, aber der Roman war mir natürlich ein Begriff. Gelesen habe ich ihn zum ersten Mal in der Stückvorbereitung. Nach einer für mich schlimmen Stelle musste ich ihn zwischendurch auch weglegen. Da wird erzählt, dass einer der Jungen sein Physikbuch mit an die Front nimmt, um zu büffeln, weil er denkt, dass er schnell wieder zuhause sein und sein Examen machen wird. Diese jugendliche Erwartung hat mich geschmerzt. Heute wissen wir ja, wie es in diesem Krieg wirklich war.

Scülfort: Nach der Schilderung über die Schreie der verwundeten Pferde in der Schlacht habe ich auch eine Pause gebraucht. Beeindruckt hat mich, welche unglaublich schönen Formulierungen Remarque für so ein schreckliches Thema gefunden hat.

Sie haben bereits den erfolgreichen Kinofilm angesprochen. Haben Sie ihn angeschaut?

Scülfort: Das haben wir bewusst erst gemacht, nachdem wir uns viel mit dem Stoff auseinandergesetzt hatten. Der Film entfaltet eine unglaubliche Bildgewalt, aber ich habe mir schwergetan, einige der Veränderungen nachzuvollziehen, die vorgenommen wurden. Unser Fokus in der Inszenierung richtet sich mehr auf die emotionale Reise von Paul.

Dargestellt wird das Geschehen auf der Bühne von zwei Personen. War das nicht extrem schwierig?

Erb: Anfangs, ja. Im Roman gibt es viele Figuren und wir wollten keine ständigen Rollenwechsel. Darum haben wir es auf so wenige Personen wie möglich eingedampft. Zwei Hauptpersonen sind Paul, der für die junge Generation steht, und der ältere, erfahrene Soldat Katczinsky, genannt Kat. Zwischen ihnen entsteht diese ungleiche Freundschaft und starke Verbindung, die es außerhalb des Krieges nicht geben würde. Außerdem war mir die Mutter von Paul wichtig. Sie steht für alle Frauen, die ihren Sohn, Vater, Bruder oder Mann verlieren und zuhause stark sein müssen. Auf sie richtet sich selten der Blick. Im Krieg gilt er eben meist nur den Soldaten.

Krieg ist derzeit durch die Geschehnisse in der Ukraine gefühlt gegenwärtiger und näher, als es zuvor der Fall war. Hat das Ihre Arbeit beeinflusst?

Erb: Eigentlich ist Krieg leider ja immer präsent und auch in jüngerer Vergangenheit, zum Beispiel in Jugoslawien. Uns geht es darum, dass man emotional versteht, was Krieg bedeutet. Was hinter diesem Wort steckt, das wir manchmal recht lapidar benutzen. Das tun ja sogar Kinder, wenn sie spielen. In diese Falle tappt Paul Bäumer, weil er auf die Verklärung und die Reden seines Lehrers hereinfällt. Ich glaube, das ist auch im Ukraine-Krieg so: Es gelingt, den Krieg mit einer Notwendigkeit aufzuladen und ihm eine solche Aura zu verleihen, dass er junge Menschen anzieht. Remarque hat es da geschafft, seinen Roman universell zu schreiben, ohne zu wissen, dass ein Zweiter Weltkrieg und andere Kriege kommen würden.

Scülfort: Die Parallelen zum Ukraine-Krieg sind da, aber sie stehen nicht im Vordergrund. Ich finde es schwierig, ein Bild von etwas zu bauen, worüber man wenig weiß. Wir erzählen die Geschichte eines Jungen im Ersten Weltkrieg. Doch sie zeigt, was Familien auf beiden Seiten widerfährt und dass niemand unbeschadet da herauskommt.

Das Stück sehen Schulklassen ab der achten Jahrgangsstufe. Wie schonungslos muss und darf es sein?

Erb: Wir sind beide keine Fans davon, zu sehr zu schonen. Schlimm sind weniger die Textpassagen, die von der Front handeln. Was weh tut, sind Momente, die sich auf der Gefühlsebene abspielen. Es wird auf der Bühne keine realistische Darstellung von Waffen geben. Dafür haben wir eine Übersetzung gefunden und es funktioniert trotzdem. Scülfort: Als wir mit ein paar Stellen in einer Probeklasse zu Gast waren, hat sich das bestätigt: Das Thema waren nicht die expliziten Formulierungen, in der Diskussion ging es um Momente wie den mit den Pferden. Bedacht haben wir, dass in den Klassen Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine sind, denen es zu viel werden könnte. Sie können natürlich im Falle von re-traumatisierenden Empfindungen den Saal verlassen.

Mehr Infos zum Stück und den Aufführungsterminen gibt's hier.