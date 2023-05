Bischof Bertram Meier entscheidet sich für Ralf Czech. Wie das Vorschlagsverfahren ablief und was der Pfarrer aus Erkheim selbst dazu sagt.

10.05.2023 | Stand: 17:13 Uhr

Das katholische Dekanat Memmingen hat einen neuen Dekan: Ralf Czech. Der Pfarrer und Leiter der Pfarreiengemeinschaft Erkheim-Günztal wurde nach einem Vorschlagsverfahren von Bischof Bertram Meier ausgewählt. Damit endet die Zeit der Vakanz, die Czech als Prodekan ausgefüllt hatte.

Keine Wahl, sondern ein Vorschlagsverfahren

"Es ist keine Wahl im eigentlichen Sinne", erklärt Czech und zeigt auf: "Es läuft in einem so genannten Vorschlagsverfahren ab." Bei diesem können hauptamtliche Mitarbeiter im Dekanat sowie die Laienvertreter im Dekanatsrat Vorschläge einreichen - jeweils drei pro Person. Sie sind vorschlagsberechtigt. Letztlich ist der Bischof allerdings frei, zu wählen. "Es hat mich sehr gefreut, dass mich viele vorgeschlagen haben", sagt Ralf Czech im Gespräch mit unserer Redaktion. Eine genaue Stimmzahl sowie die Vorschläge würden nicht bekanntgegeben.

Interimslösung ist in Memmingen nun vorbei

"De facto fülle ich das Amt seit 23 Monaten aus", sagt Czech, denn sein Vorgänger und Stadtpfarrer hatte Ende Juli vergangenen Jahres auf sein Amt verzichtet. Seit Juni 2021 hatten die Mitglieder des Koordinationsteams unter der Leitung von Dr. Maria Weiland und Prodekan Ralf Czech die Geschicke der Pfarreiengemeinschaft Memmingen gelenkt. Diese Interimslösung ist nun vorbei: durch den neuen leitenden Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Memmingen, Pater Joshy, sowie nun ihn als Dekan.

Ralf Czech: "Die Zeit der Unsicherheit ist vorbei"

Für Czech werde es keine wesentliche Umstellung, eher eine Erleichterung: "Weil es so jetzt auch die Möglichkeit gibt, einen stellvertretenden Dekan zu finden. Bisher hatte ich es alleine gemacht, hatte kein Backup", sagt er und ergänzt: "Die Zeit der Unsicherheit ist vorbei."

Die Aufgaben des Dekans? Zum einen gehe es um das Kontakthalten zur Bistumsleitung, außerdem bringe er die Hauptamtlichen im Dekanat Memmingen zusammen. "Meist zu einem Treffen einmal im Monat", so Czech. Nächste Woche stehe beispielsweise wieder ein Treffen an - in Ottobeuren zum Thema Synodalität. Außerdem ist er für die Ehrenamtlichen da. Czech ist Mitglied im Dekanatsrat. Das alles sei planbar. "Ich springe als Dekan aber auch ein, wo Kollegen ausfallen", sagt er.

Er versteht das Amt als Dienst an den Kollegen und für den Zusammenhalt

"Von mir aus hatte ich diese Position nicht angestrebt, aber mit so viel Rückhalt der Kollegen. Ich verstehe es als Dienst für die Kollegen und für den Zusammenhalt."

Als nächster Schritt stünde nun ein Vorschlagsverfahren für seine Stellvertretung an. Jeder der Vorschlagsberechtigten kann dann erneut drei Personen vorschlagen. "Ich hoffe, dass es schnellstmöglich geht. Es wäre schön, wenn wir dann einen gemeinsamen Einführungsgottesdienst haben, als neues Team, das sich die Verantwortung teilt."

Zur Person Ralf Czech

Ralf Czech wurde 1976 in Burgau (Landkreis Günzburg) geboren. Aufgewachsen ist er in der Gemeinde Haldenwang bei Günzburg. Dort war er unter anderem 14 Jahre Ministrant und als Jugenvertreter im Pfarrgemeinderat. Nach dem Abitur am Dossenberger Gymnasium Günzburg studierte er Theologie in Augsburg und ein Jahr in Dayton/Ohio, USA. Im Jahre 2001 schloss er das Studium ab und erhielt eine Ausbildungsstelle in Augsburg-Pfersee (Pfarrei Herz-Jesu). Im Februar 2002 empfing er von Bischof Viktor Josef Dammertz die Diakonenweihe und im Jahr 2003 die Priesterweihe. Nach zwei Kaplansjahren in Schrobenhausen (St. Jakobus maj.) war er zwei Jahre lang Benefiziat in Oberstdorf (St. Johannes Baptist). Seit September 2007 ist Pfarrer Ralf Czech Leiter der Pfarreiengemeinschaft Erkheim-Günztal.