Das LTS in Memmingen startet in die neue Spielzeit: Los geht's mit einem bunten Fest

13.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Zum Start in die neue Spielzeit „Ich bin weil du bist“ öffnet das Landestheater Schwaben (LTS) in Memmingen am Samstag, 16. September, ab 9.30 Uhr seine Türen für ein buntes Theaterfest. Besucherinnen und Besucher können zum Beispiel selbst Bühnenluft schnuppern, die Werkstätten erkunden und die Schauspieler in Aktion erleben. Zudem stehen zwei Premieren an und begleitend findet ein „Fest der Demokratie“ statt, das vom „Bündnis für Menschenrechte und Demokratie“ mit dem LTS veranstaltet wird.

Buntes Theaterfest am LTS: Das ist das Programm am Samstag, 16. September

Für die ganz jungen Besucher gibt es bereits ab 9.30 und bis 13 Uhr ein Kinderprogramm mit Bastelangeboten, Schmink- und Fotoaktionen. Im gleichen Zeitraum haben Schnäppchenjäger und -jägerinnen Gelegenheit, bei einem Theaterflohmarkt auf der Foyerbühne nach Lust und Laune zu stöbern. Ab 11 Uhr rührt das LTS dann die Werbetrommel für die neue Spielzeit bei einem Umzug durch die Stadt. Alle, die Lust haben, sich anzuschließen, sind dabei willkommen. Zudem lädt das Team um Intendantin Christine Hofer dazu ein, bei einer Theaterführung um 12 Uhr hinter die Kulissen zu schauen. Eine Führung speziell für Kinder startet um 11.30 Uhr, Treffpunkt ist jeweils das Foyer.

Zu Beginn der neuen Spielzeit stehen zwei Premieren auf dem Programm

Ein Abstecher lohnt sich um 12 Uhr auch ins Büro der Intendanz, wo eine „Überraschungsvorführung“ angekündigt ist. Selbst aktiv werden können die Festgäste bei einem Theaterworkshop (13 Uhr, Probebühne 2) sowie Workshops zum Thema Licht (15.30 Uhr, Studio) und zum Theaterschminken (16.30 Uhr, Maske). Selbstverständlich geben auch die Schauspielerinnen und Schauspieler Kostproben ihres Könnens. Bei öffentlichen Proben bekommen die Zuschauer einen Vorgeschmack auf die Stücke „Transit Woyzeck“ (13 Uhr, Probebühne 1), „Im Westen nichts Neues“ (13.30 Uhr, Malsaal) und „Der große Gatsby“ (15 Uhr, Probebühne 4). Höhepunkte des Fests sind die Premieren der Komödie „Bezahlt wird nicht“ von Dario Fo im Großen Haus um 20 Uhr und von „Einsleben!“, einer Bewegungsperformance von Judith Seibert für die Allerkleinsten, die um 15 Uhr das Junge Landestheater am Schweizerberg zeigt. Für beide wird vorab um Kartenreservierung gebeten. Mit einer Premiereneröffnungsparty ab 22 Uhr in der Schleuse klingt der Tag aus.

"Fest der Demokratie" soll den Dialog Bürger, Politik und Organisationen anregen

Von 9.30 bis 17 Uhr findet zudem am Theaterplatz das „Fest der Demokratie“ statt, das „Bürgerinnen und Bürger sowie zivilgesellschaftliche Organisationen und politische Entscheidungsträger für einen konstruktiven Dialog“ zusammenbringen will. Laut Ankündigung dient dazu eine „bunte Ständelandschaft zum ,Ratschen’ und mit vielen kleinen Aktionen“. Von 11.30 bis 12.30 Uhr gibt es Redebeiträge zu Themen wie der Flüchtlingsfrage sowie Natur- und Umweltschutz, ab 14 Uhr widmet sich eine Diskussionsrunde auf der Foyerbühne des Theaters der Frage „Wie fördern Kunst und Kultur den demokratischen Dialog und die Verständigung?“

Infos zum Programm am Samstag gibt's auch auf der Homepage des Landestheaters.