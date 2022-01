Bis in der Künstlervilla des Malers Josef Madlener wieder Kreative tätig sein können, braucht es Geduld: Wichtige Bescheide für die Sanierung stehen noch aus.

26.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Pläne liegen vor – was nun noch fehlt, sind Klarheit und grünes Licht bei der Finanzierung: „Im Prinzip stehen wir in den Startlöchern“, sagt Architektin Karin Kinzer zur Sanierung des Madlenerhauses in Memingen – doch derzeit heißt es noch: Abwarten.