Das Malteserkreuz steht als Zeichen für die Einsatzbereitschaft

Die Memminger Malteser begehen ihren 60. Geburtstag mit einer schwungvollen Feier. Außerdem werden zwei Fahrzeuge gesegnet und Mitglieder geehrt.

30.10.2023 | Stand: 12:28 Uhr

Wer einen 60. Geburtstag bei guter Gesundheit feiern darf, denkt gelegentlich an den bevorstehenden Ruhestand. Davon war bei der Jubiläumsveranstaltung der Malteser jedoch nicht die Rede. Im Gegenteil: Der Rückblick auf die ereignisreiche Vereinsgeschichte der katholischen Hilfsorganisation in Memmingen mündete bald in die aktuellen Herausforderungen und das Miteinander von Haupt- und Ehrenamt in einer Hilfsorganisation. Zahlreiche Ehrengäste fanden sich in der eigens leer geräumten Fahrzeughalle im neuen Rettungszentrum am Tiroler Ring ein. 130 Gäste feierten das stimmungsvolle Jubiläum.

Die Geschichte vom barmherzien Samariter

Malteserchef Roberto Kalz begrüßte eingangs Vertreter der Stadt, des Landkreises, der Polizei, des THW und der Johanniter. Mit einem Gottesdienst begann der offizielle Teil des Abends, bei dem der katholische Stadtpfarrer Pater Joshy die Bibelgeschichte vom barmherzigen Samariter in die heutige Zeit übersetzte. Aus kleinen Anfängen im Jahr 1963 habe sich eine leistungsstarke Hilfsorganisation entwickelt. „Weil Nähe zählt“: dieser Leitsatz der Malteser sei Ausdruck der inhaltlichen Ausrichtung der Organisation und sinnstiftend in einer turbulenten und teilweise orientierungslosen Welt, sagte Pater Joshy.

Stimmungsvoll begleitet wurde der Gottesdienst durch das Gesangsduo Maria und Fritz aus Amendingen.

Zuverlässiger Partner in der Blaulichtfamilie

In ihren Grußworten bezeichneten Andreas Land für die Stadt und Michael Helfert für den Landkreis die Malteser als zuverlässigen und engagierten Partner in der Blaulichtfamilie. Die Organisation habe in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie schnell auf neue Herausforderungen reagieren könne.

Vom Hausnotruf bis zum Katastrophenschutz

Dr. Carl Ludwig Graf von Ballestrem beglückwünschte namens der Diözesanleitung die Memminger Malteser zu ihrem Geburtstag. Die Memminger Gliederung habe eine sehr breite Aufgabenpalette, die vom Hausnotruf über Lebensmittelpakete für Bedürftige bis zum Rettungsdienst und Katastrophenschutz reiche.

Für seine 50-jährige aktive Arbeit wurde an dem Festabend der frühere Stadtbeauftragte Walter Jaksch mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Für herausragende Verdienste im Ehrenamt fand Silvia Schwarz besondere Erwähnung, der kürzlich das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde.

Pater Joshy segnet zwei neue Krankentransportwagen

Im Rahmen der Feier wurden auch zwei neue Krankentransportwagen offiziell in Dienst gestellt und von Pater Joshy gesegnet. Sie werden künftig für die Belange des Katastrophenschutzes eingesetzt.

Ausdauer bewiesen die Malteser bei der anschließenden Party. Bis tief in die Nacht hinein wurde bei Musik und Tanz weitergefeiert.