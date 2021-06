Neue Arbeitsgruppe für Memminger Großprojekt tagte erstmals. Im Herbst startet städtebaulicher Wettbewerb. Warum es noch keine konkreten Vorgaben dafür gibt.

16.06.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Was soll auf dem rund 7700 Quadratmeter großen Bahnhofsareal entstehen, das inzwischen in „Rosenviertel“ umbenannt wurde? Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe (siehe Info-Box). Sie soll konkrete Vorgaben für einen städtebaulichen Wettbewerb machen, der im Herbst starten soll. Erklärtes Ziel der Stadt ist es, dass auf dem Filetgrundstück am Rande der Altstadt spätestens 2025 mit dem Bauen begonnen wird.