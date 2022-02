Das Steuerhaus in Memmingen: Sanierung soll im Herbst starten

Die Arbeiten an dem Steuerhaus aus dem 15. Jahrhundert in Memmingen mussten bislang verschoben werden. Warum sich die Planung länger hinzog.

Das altehrwürdige Steuerhaus in Memmingen hat seit geraumer Zeit mit der Statik zu kämpfen. So wurden bereits 2016 zwei Stützpfeiler auf der Rückseite angebracht. An diese kann sich das Gebäude quasi anlehnen. Gleichzeitig wird durch die Pfeiler die Erdgeschossdecke des Hauses stabilisiert. Laut Hauptamtsleiter Michael Birk sind weitere Arbeiten im ersten und zweiten Stock sowie im Dachboden geplant, um die Statik des Hauses aus den 15. Jahrhundert weiter zu sichern. Zudem soll die markante Fassade restauriert werden. Die Bauarbeiten hätten eigentlich schon im Herbst 2020 beginnen sollen. Aber dann zog sich die Planung aus verschiedenen Gründen länger hin als gedacht, sagt Birk jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion.