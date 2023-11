Debatte bei Memminger Jägern: „Den Wolf werden wir nicht mehr los“

Eine Diskussion des Jagdverbands dreht sich um den Wolf im Allgäu. Was ein Wissenschaftler, ein Wildbiologe und ein Politiker zum Umgang mit dem Raubtier sagen.

08.11.2023 | Stand: 15:17 Uhr

Der Wolf wird sich auch ins Allgäu hin mehr und mehr vermehren und entsprechende Reviere besetzten. „Den Wolf werden wir nicht mehr los“, betonte Professor Sven Herzog während einer Podiumsdiskussion, die im Mittelpunkt der Hubertusfeier mit Hegeschau der Kreisgruppe Memmingen im Jagdverband Bayern in der restlos gefüllten Festhalle in Heimertingen stand.

Wissenschaftler: Wolf und Mensch können gut zusammenleben

Der Forstwissenschaftler der Technischen Universität Dresden sagte auch, dass der Wolf sehr gut mit dem Menschen zusammenleben könne. Die Populationsentwicklung sei allerdings „sehr dynamisch“. Daher müsse man sich beeilen, um entsprechende Umgangsformen zu finden, die auch den Tierhaltern, Grundstücksbesitzern und Jägern gerecht werden.

Über den Umgang mit Wölfen diskutierten (von links) Professor Sven Herzog, Wildbiologe Marcel Züger, der Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger und die Moderatorin Vivienne Klimke. Bild: Armin Schmid

Laut Moderatorin Vivienne Klimke gibt es in Bayern sechs Wolfsrudel und neun standorttreue Paare. In Deutschland sind es 184 Rudel. Im Vorjahr seien es noch 162 Wolfsrudel gewesen. Letztlich spreche man von rund 1500 Wölfen „mit sehr dynamisch ansteigender Tendenz“.

Auf welche Strategien man in der Schweiz setzt

Der Biologe Marcel Züger kommt aus Graubünden, der nach seinen Angaben wolfreichsten Region der Schweiz. Der Wolf komme dort bis an den Dorfrand heran. Zuerst habe man es in der Schweiz mit Herdenschutz probiert. Anfangs habe das auch funktioniert. Doch mit der Zeit hätten die Wölfe die Zäune überwunden und Schafe gerissen.

In der zweiten Phase habe man einen Teil der jungen Wölfe entnommen. Das habe nur bedingt gewirkt, da die Alttiere neuen Nachwuchs herangezogen hätten. In der dritten Phase sei man nun dazu übergegangen, „die Rudel auf ein angemessenes Maß zu reduzieren“. Für diese Entwicklung habe man zehn Jahre gebraucht. „Ich hoffe, dass dieser Prozess in Deutschland ein wenig schneller vorangeht.“ (Abschießen, Zäune oder Herdenschutzhunde - wie soll man mit dem Wolf umgehen?)

Beißwenger: Deutschland war im Umgang mit dem Wolf "naiv"

Eric Beißwenger erklärte, dass Deutschland im Umgang mit der Wolfspopulation „ein absolut naives Land“ gewesen ist. Der CSU-Landtagsabgeordnete aus dem Oberallgäu befürchtete, dass die Landwirte zu der Überzeugung kommen könnten, dass sie kein Wolfsfutter mehr züchten sollten und anstatt dessen ihre Flächen aufforsten könnten. Dies würde das Landschaftsbild nachhaltig verändern. In Bayern gilt seit Mai eine Wolfsverordnung, die den Abschuss der Tiere erleichtert. Trotzdem sei man prinzipiell auf richtungsweisende Entscheidungen von Bund und EU angewiesen.

Falls man den Abschuss der Wölfe wolle, ist das laut Professor Herzog kein einfaches Thema. Die Jäger müsse man entsprechend ausbilden. Zu überlegen sei auch, ob man auch Tierbesitzern oder Landwirten den Abschuss erlaubt. Es gebe Mittel und Wege, mit dem Wolf zusammenzuleben, sagte der Wissenschaftler. Man müsse den Herdenschutz breiter aufgestellt denken und den Wolf in die Überlegungen mit einbeziehen. „Die Menschen werden den Wolf nur akzeptieren, wenn er Herden und Hunde nicht angreift.“