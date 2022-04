Den Geheimnissen der Sägemühle Hettisried auf der Spur

Besucher verfolgen im Bauernhofmuseum, wie früher in der Sägemühle gearbeitet wurde. Neues Buch gibt Einblicke in die Geschichte des Gebäudes.

04.04.2022 | Stand: 14:15 Uhr

Die Geheimnisse der im Jahr 1835 erbauten Sägemühle aus Hettisried ( Oberallgäu), die es seit Kurzem im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren zu bewundern gibt, wurden am Sonntag gleich dreifach offengelegt: Der 66-jährige Sägemeister Johann Graf aus Wigelis und Museumsbauer Helmut Brader sägten aus dicken Baumstämmen filigrane Bretter, die künftig im Museum verwendet werden. Vor dem historischen Gebäude zeigten zwei Zimmermänner, wie in grauer Urzeit mit dem Breitbeil aus den Baumstämmen Balken geformt und geschlagen wurden.

Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer übergab zudem ein Buch an die bisherigen Besitzer Alois und Donat Gromer über die Geschichte der Sägemühle und ihre Bedeutung auf dem Land, welche die umfangreiche Bauforschung offengelegt habe: Laut dem Museumsleiter ist das der „Auftakt einer nun folgenden Buchserie auch über andere geschichtsträchtige Häuser im Museum“. Die Beiträge über die in der Nähe der Torfwirtschaft stehenden Sägemühle stammen unter anderem von der Bauforscherin Jenifer Schlotter, Georg Abröll, Diplomgeograf Christof Zahalka, Katrin Holle aus der Bezirksheimatpflege und Bauforscher Philipp Scheitenberger. Das stillgelegte Sägewerksgebäude wurde ins Freilichtmuseum versetzt, restauriert, museal aufbereitet und bereits im vergangenen Jahr feierlich eröffnet. Seither ist die Mühle für Museumsgäste zugänglich. Während sich im Untergeschoß des am Hang gebauten Gebäudes die mächtigen Antriebe befinden, steht der Gatter im Obergeschoß, wobei die Stämme mit einer schweren Kette auf Wagen mit eisernen Rädern über Schienen hochgezogen werden.