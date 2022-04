Kultur ist auch auf dem Land zuhause:  "ingoldair" landet am Fruchtspeicher Fellheim

Am 30. April wird Fellheim zum Stützpunkt für das Kunstprojekt „ingoldair“. Welche Arbeiten derzeit im denkmalgeschützten Gebäude in der Dorfmitte laufen.

28.04.2022 | Stand: 16:28 Uhr

Kultur ist nicht nur in Städten zuhause, vielfältige Initiativen spielen sich auch auf dem Land ab: Dies zu fördern und stärker sichtbar zu machen, ist Anliegen des neu geschaffenen Netzwerks „Kulturknotenpunkte Allgäu“. Ein Zeichen dafür wird am Samstag, 30. April, bei einer Auftaktveranstaltung in Fellheim gesetzt. Denn der Fruchtspeicher - beziehungsweise der gleichnamige Verein sowie der Verein „Cultura Kulturveranstaltungen“ - gehört zu den fünf beteiligten Einrichtungen des Netzwerks.

Neue Nutzung soll das Denkmal und die Ortsmitte von Fellheim beleben

Das denkmalgeschützte Gebäude in Fellheim soll nach seiner Sanierung wieder zur wichtigen Anlaufstelle werden und dazu beitragen, die Ortsmitte zu beleben. Die Nutzung reagiert dabei dem Konzept zufolge flexibel auf den örtlichen und regionalen Bedarf. Schon jetzt stößt das Projekt von Dr. Veronika Heilmannseder auf großes Interesse. Darum steht eine erste öffentliche Veranstaltung an, auch wenn die Sanierung noch im Gange ist: Der Kulturknotenpunkt Fellheim wird eröffnet.

Aktion der "Kulturknotenpunkte Allgäu": Veranstaltung am 30. April

Dies geschieht im Rahmen der ersten gemeinsamen Aktion der „Kulturknotenpunkte Allgäu“: der Teilnahme am Kunstprojekt „ingoldair“ von Professor Res Ingold mit dem Leitthema „Fliegen“, das von den einzelnen Knotenpunkten unterschiedlich ausgestaltet wird. Bei der Veranstaltung am Samstag ab 17 Uhr in Fellheim wird laut Heilmannseder zum Auftakt ein roter Windsack von „ingoldair“ als Erkennungszeichen angebracht. Die Irritation, die das verursacht, ist beabsichtigt. Die künstlerische Intervention will Heilmannseder zufolge mit Störelementen Gedanken anstoßen, die über das Hier und Jetzt hinausgehen. Bei der Auftaktveranstaltung steht auch Musik von Jazz-Trompeter Christian Grässlin auf dem Programm, Schauspielerin Katharina Kempter greift in kurzen Szenen das Thema „Walpurgisnacht“ auf und Heilmannseder stellt die Idee von „ingoldair“ vor.

Als Kulturknotenpunkt habe der Fruchtspeicher die Aufgabe, „die gesellschaftlichen Transformationsprozesse im ländlichen Raum zu begleiten“, sagt Heilmannseder. Egal, ob es zum Beispiel um Klimawandel oder politische Krisen geht: Der Fruchtspeicher solle einen Raum bieten für die Auseinandersetzung damit, wie sich diese Veränderungen auf das Leben vor Ort auswirken und wie sie gestaltet werden können. Für inhaltliche Impulse können laut Heilmannseder etwa Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und Vorträge sorgen.

Digitalisierung und moderne Arbeitsformen: ein Coworking-Space in Fellheim

Einen Wandel spiegelt der Projektträgerin zufolge auch ein Bestandteil des Nutzungskonzepts: Der Coworking-Space zeige mit modernen Formen auf, wie sich die Digitalisierung für das Arbeiten auf dem Land nutzen lasse. Heilmannseder will den Fruchtspeicher als „Möglichkeitsraum“ betreiben, der einzelnen Gruppen vor Ort die Chance bietet, ihr Potenzial zu entfalten. Als ein Beispiel nennt sie Frauen, die neben der Familie die Anbindung an den Beruf nicht verlieren möchten. Zudem soll das Denkmal ein „Begegnungs-, Arbeits- und Denkraum“ für die örtliche Bevölkerung sein.

Verein hilft bei Vorbereitung für die Sanierung am Fruchtspeicher

Unterstützt wird das Vorhaben durch Mithilfe des „Fruchtspeicher e.V.“, der auch einzelne Veranstaltungen auf die Beine stellen wird. Derzeit helfen die Ehrenamtlichen laut Heilmannseder bei den Vorbereitungen für die Sanierung. So würden wertvolle, spätbarocke Dachziegel von Hand entfernt und eingelagert. Auch Altholz wird entnommen und für künftige Baumaßnahmen stabilisiert. Überdies gilt es, die Notdacheindeckung in Schuss zu halten. „Das dient dazu, dass der Dachstuhl entlastet wird.“ In der Vergangenheit sei er in Mitleidenschaft gezogen worden, weil es über Jahre ins Gebäude hineinregnete.

Begonnen haben Arbeiten, bei denen der Putz dort abgenommen wird, wo eine Innendämmung aufgebracht wird. Nicht zuletzt geht es um das Fundament. Mit einem Gutachter wurde eine Untersuchung mit vier Meter tiefen Bohrkernen gemacht, um sicherzustellen, dass das Gebäude auf gutem Grund steht: Bisher hat das Gemäuer des ehemaligen Bierkellers zum Erdreich hin keinen Abschluss. Dies wird für die neue Nutzung angepasst.

Ausblick: Fellheim wird Außenstelle der "Architekturwoche A7"