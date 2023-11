Der Christkindlesmarkt in Memmingen ist eröffnet

Christkind Franziska Kohl und Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher läuten die Weihnachtszeit ein. Die jüngsten Besucher warten geduldig auf Päckchen.

27.11.2023 | Stand: 18:49 Uhr

Viele kleine Schneeflocken tanzten bei der Eröffnung des Memminger Christkindlesmarktes am Himmel. Der Marktplatz erstrahlte im Licht der Weihnachtsbeleuchtung. Christkind Franziska Kohl hat am Montagabend gemeinsam mit Oberbürgermeister Jan Rothenbacher den Christkindlesmarkt eröffnet. In diesem Jahr kamen sie nicht per Kutsche, sondern zu Fuß zum Marktplatz, begleitet von einer Schar Sternenkinder. Gleichzeitig spielte der Bläserchor St. Martin auf.

Neugierige Blicke in Richtung Balkon der Großzunft in Memmingen

Bereits zuvor hatten sich viele Kinder mit ihren Eltern sowie Omas und Opas vor der Großzunft versammelt, um einen guten Platz zu ergattern. Die neugierigen Blicke gingen in Richtung Balkon. Dort trug das Christkind ein Gedicht vor, betonte in der Weihnachtsbotschaft den Frieden.

Viele der Mädchen und Jungen konnten es anschließend kaum erwarten, eines der Päckchen zu erhaschen, die Christkind Franziska Kohl mit Helfern zur Eröffnung des Marktes verteilten.

Was beim Christkindlesmarkt in Memmingen geboten ist

Der Christkindlesmarkt hat nun täglich bis zum 20. Dezember geöffnet. An rund 30 Ständen – umrahmt von Rathaus, Großzunft, Steuerhaus und schönen Bürgerhäusern – bieten die Händler ihre Waren an. Außerdem werden die Besucherinnen und Besucher durch Gesangs- und Bläsergruppen unterhalten; für die jüngsten Gäste kommt das Kasperle. Das Christkind wird zudem Märchen erzählen.

"Memmingen im Lichterglanz": Bummeln bei der langen Einkaufsnacht

Unter dem Motto „ Memmingen im Lichterglanz“ findet am Freitag, 1. Dezember, eine lange Einkaufsnacht statt. Wer möchte, kann bis 22 Uhr bummeln. „Wir bringen Licht in die Stadt. Zur langen Einkaufsnacht erstrahlt die Memminger Innenstadt in besonderem Glanz“, lockt Hermann Oßwald, der Erste Vorsitzende des Stadtmarketingvereins Memmingen.

Den Höhepunkt der Einkaufsnacht bildet ab 22 Uhr eine Abschluss-Show mit Feuerkunst und einem musikalisch unterlegten Feuerwerk.