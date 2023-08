Der Circus Krone kommt nach Memmingen: Zuschauer erleben "Stars in der Manege"

Ab 22. August gastiert der Cirkus Krone in Memmingen mit dem „größten reisenden Zirkuszelt der Gegenwart“. Hier gibt's alle Infos zu Programm und Tickets.

03.08.2023 | Stand: 13:09 Uhr

Der Circus Krone gastiert mit seiner Sommer-Produktion „Stars in der Manege“ vom 22. bis 27. August am Adenauerring in Memmingen: 33 Artisten, Tierlehrer und Clowns aus zehn Nationen und vier Kontinenten wirken laut Pressemitteilung in einer „Schau der Superlative“ mit.

Circus Krone zeigt in Memmingen "Mandana - Circuskunst neu geträumt"

Erzählt wird mit „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ ein modernes Märchen, das mit der Geschichte des Circus Krone eng verwoben sei. Löwen und Pferde sind seit über 100 Jahren ein fester Bestandteil des Circus Krone. Jana Mandana Lacey-Krone und Martin Lacey junior teilen als Direktions-Ehepaar die Leidenschaft für diese Tiere und daraus entstand die Idee, die Geschichte zum Thema dieser Show zu machen.

Zu den Höhepunkten im Programm von Circus Krone gehören die Raubtiernummern von Martin Lacey junior. Bild: Circus Krone

Zuschauer erleben edle Hengste und Raubkatzen in der Zirkusmanege

Die Erzählung nimmt die Besucherinnen und Besucher laut Ankündigung mit auf eine nostalgische Reise in die Welt des Zirkusses, bei der sich das Grand Chapiteau in einen goldenen Palast der 20er Jahre verwandelt. „Zahlreiche Weltklasse-Artisten entführen die Zuschauer mit ihren spektakulären Darbietungen in eine andere Welt und erzählen dabei eine Geschichte über die positive Kraft der Liebe“, teilt der Circus Krone mit: „Im Mittelpunkt aber stehen die Tiere – die wahren ,Stars in der Manege’. Bildschöne Hengste, majestätische Löwen und kraftvolle Tiger geben sich ein beeindruckendes Stelldichein und zeigen ihre ganze Pracht bei erlesenen Freiheitsdressuren und einer kunstvollen Hohen Schule, vorgeführt von der Circusdirektorin Jana Mandana Lacey-Krone.“

Artisten wurden beim Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo ausgezeichnet

Auch artistische Höhepunkte werden versprochen: Zu den Mitwirkenden gehören die beim Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo ausgezeichneten Artisten der Truppe Mustafa Danguir, die mit ihrem „Vierfachen Riesenrad“ und Darbietungen auf dem Hochseil auftreten. Das Team „Non Stop“ ist an der Trampolinwand zu sehen, das Duo „Flash of Splash“ an den Strapaten und auch das vielseitige „Circus Theater Bingo“ aus der Ukraine will das Publikum in seinen Bann ziehen.

Zelt des Circus Krone bietet rund 3000 Sitzplätze

Als „Meister der 1000 Späße und 1000 Lacher“ erfreut das Toni-Alexis-Trio und Italiens Comedian Lorenzo Carnevale ist als Harlekin zu erleben. Regisseur des Live-Erlebnisses ist der ungarische Theatermacher Bence Vági unter Mitwirkung des Produktionsmanagers Krisztián Kristóf und der Creativ-Crew „ReCirquel“. Fantasievolle Kostüme, farbenprächtige Beleuchtung, speziell komponierte Musik und das Live-Orchester tragen zur außergewöhnlichen Atmosphäre bei. Gespielt wird laut Circus Krone im „größten reisenden Zirkuszelt der Gegenwart“ mit rund 3000 Sitzplätzen.

Als Pferdeprinzessin wird Jana Mandana Lacey-Krone in der Zirkusmanege edle Hengste präsentieren. Bild: Circus Krone

Vorstellungen gibt es von Dienstag bis Samstag, 22. bis 26. August, jeweils um 15.30 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 27. August, um 10.30 und 14.30 Uhr. Tickets (19 bis 55 Euro) sind an der Zirkuskasse ab 90 Minuten vor Beginn der Vorstellung erhältlich oder auf der Homepage von Circus Krone.

