Der ECDC Memmingen verlängert auch mit Goalie Leon Meder

Der Eishockey-Oberligist aus Memmingen geht mit den bewährten Torhütern in die neue Saison. Was Sportlicher Leiter Sven Müller dazu sagt.

19.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Auch der zweite Torhüter beim ECDC Memmingen ist ein alter Bekannter: Nach Marco Eisenhut (unsere Redaktion berichtete) hat auch Leon Meder seinen Vertrag beim Eishockey-Oberligisten verlängert. Er geht damit in sein zweites Jahr am Hühnerberg.

Meder ist im vergangenen Jahr nach Memmingen gekommen

Meder wechselte im vergangenen Sommer ins Allgäu, nachdem er zuvor hauptsächlich bei seinem Heimatverein EHC Freiburg sowie in Rostock und Passau aufgelaufen war. Bei den Indians kam der 1,74 Meter große Linksfänger im Laufe der Saison immer besser in Fahrt und konnte sein großes Potenzial zunehmend zeigen.

Gemeinsam mit Marco Eisenhut soll er nun auch in der neuen Oberliga-Saison ein starkes Duo bilden. Meder stand in der vergangenen Saison in 18 Spielen der Hauptrunde für die Indians auf dem Eis, sein Gegentorschnitt betrug 3,19.

Sportlicher Leiter Sven Müller: „Freuen uns auf ein weiteres Jahr mit Meder“

Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller sagt: „Leon zeigte im vergangenen Jahr immer bessere Leistungen. Wir sind uns aber sicher, dass er sich sogar noch deutlich steigern kann und freuen uns auf ein neues Jahr mit ihm am Hühnerberg.“

Wie der Kader des ECDC Memmingen bislang ausschaut

So sieht die Mannschaft des Eishockey-Oberligisten ECDC Memmingen für die Saison 2023/2024 bislang aus:

Tor: Eisenhut, Meder, Vollmer.

Abwehr: Pokovic (neu, aus Bayreuth), Peleikis (neu, aus Herne), Svedlund, Fleischer (neu, aus Diez-Limburg), Häring (neu, aus Regensburg).