Der ECDC Memmingen zeigt, was in ihm steckt

Nach der deprimierenden Heimpleite gegen Deggendorf dreht der Eishockey-Oberligist in Passau einen 1:3-Rückstand und gewinnt noch mit 6:3.

05.12.2022 | Stand: 16:15 Uhr

Nach zahlreichen Rückschlägen haben die Memminger Indians jetzt den zweiten Auswärtssieg der Saison gefeiert. Nach zwei starken Dritteln und einer erfolgreichen Aufholjagd gewannen sie beim EHF Passau (Tabellenachter) mit 6:3 und sind nun wieder Neunter.

Bei den „Black Hawks“ verwandelten die Indians einen 1:3-Rückstand noch in einen Erfolg und sicherten sich dadurch drei wichtige Punkte. Auf Rang sechs beispielsweise hat der ECDC derzeit sechs Punkte Rückstand.

Besonders wichtiger Erfolg für die Indians

Nach der deprimierenden 1:4-Heimpleite gegen den Deggendorfer SC (DSC) am Freitagabend war das ein besonders wichtiger Erfolg für die Memminger. Nach 60 Minuten sah man den Memminger Spielern in Passau förmlich an, welche Belastung da von einigen Schultern abgefallen war. Bereits am Freitag hatten sie gegen denn Tabellendritten alles gegeben – waren aber immer wieder an Timo Pielmeier im Gäste-Tor gescheitert. Dem DSC hingegen gelangen mindestens drei Tore der Marke „Sonntagsschuss“. Kein Wunder, dass Memmingens zuletzt überragender Rückhalt Marco Eisenhut nach der Partie einige „Streicheleinheiten“ seines erfahrenen Kollegen Joey Vollmer benötigte.

Streicheleinheiten der Fans für das Memminger Team

Streicheleinheiten für das gesamte Team gab es nach der Deggendorf-Partie aus der Fan-Kurve: Diese feierte trotz der Heimniederlage noch Minuten nach dem Spiel ihre Mannschaft. Das wiederum sorgte dafür, dass Indians-Trainer Daniel Huhn seinen Hut ganz tief zog. Er habe als Spieler an verschiedenen Standorten Erfahrung gesammelt und könne nur sagen, dass die Memminger Fans einmalig seien, zum Team stünden und dieses in einer schwierigen Lage nicht auspfiffen, sondern anfeuerten.

Das verlieh den Indians ganz offensichtlich Kraft für die Aufgabe in Passau. Dennoch ging es auch dort gar nicht gut los. Nach nicht einmal einer Minute gingen die Gastgeber in Führung. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Sven Schirrmacher schockte die Hausherren aber nur kurz.

Bereits nach sieben Minuten stand es 3:1 für die Black Hawks – und der Auftritt des an diesem Abend glücklosen Indians-Goalie Leon Meder an seiner alten Wirkungsstätte war schon wieder beendet. Eisenhut kam für ihn.

Ganz wichtig aus Sicht der Rot-Weißen war der Anschlusstreffer kurz vor dem Drittelende. Nach schöner Kombination schloss Andrew Johnston einen Konter erfolgreich ab. Im zweiten Abschnitt zeigten die Indians dann ein anderes Gesicht.

Angeführt von Pohl, Johnston und Marsall

Angeführt von der spielfreudigen Reihe um Petr Pohl, Andrew Johnston und Marcus Marsall drehten die Maustädter die Partie. Marsall und Pohl markierten die Treffer für den ECDC zur erstmaligen Führung. In den letzten zwanzig Minuten ließ die Memminger Defensive um den starken Marco Eisenhut nicht mehr viel zu. Petr Pohl machte durch zwei weitere Tore seinen Hattrick komplett und führte die Indians endgültig auf die Siegerstraße.

Am kommenden Wochenende steht für den ECDC Memmingen nur eine Partie auf dem Programm. Am Freitagabend geht es zu Aufsteiger EHC Klostersee nach Grafing. Für den Fanbus kann man sich unter Telefon 0160/7856269 anmelden. Das eigentlich für Dienstag angesetzte Spiel in Landsberg wurde auf den 22. Februar verschoben. Das nächste Mal am Hühnerberg aktiv sind die Indians erst wieder am 16. Dezember gegen den EC Peiting.

Das ECDC-Spiel in Passau in der Zusammenfassung

Ergebnis: EHF Passau – ECDC Memmingen 3:6 (3:2; 0:2; 0:2).

Tore: 1:0 (1.) Cizek (Janzen, Popoff), 1:1 (3.) Schirrmacher (Kryvorutskyy, Gorgenländer), 2:1 (5.) Cizek (Popoff, Dybowski; 4-5), 3:1 (7.) Popoff (Cizek, Grimm), 3:2 (18.) Johnston (Pohl, Marsall), 3:3 (33.) Marsall (Johnston, Pohl), 3:4 (38.) Pohl (Johnston, Svedlund; 5-4), 3:5 (51.) Pohl (Svedlund, Johnston; 5-4), 3:6 (59.) Pohl (Svedlund, Johnston).

Strafminuten: Passau zehn, Memmingen vier.

Schiedsrichter: Sicorschi, Weger.

Kader ECDC Memmingen: Tor: Meder (ab 14. Eisenhut) – Verteidigung: Kittel, Svedlund; Kasten, Meisinger; Meder, Schirrmacher – Angriff: Marsall, Johnston, Pohl; Dopatka, Peter, Pekr; Gorgenländer, Kryvorutskyy, Pfalzer.

Die Topscorer des ECDC Memmingen