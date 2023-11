Wo Kinder in Memmingen Hilfe bekommen

Die Elternbeiräte aller Grundschulen in Memmingen sowie der Kinderschutzbund bereiten ein Projekt vor, um Zufluchtsorte für die Jüngsten zu schaffen.

24.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Kinder brauchen verlässliche Zufluchtsorte und Ansprechpartner. So die Meinung des Gesamtelternbeirates der Memminger Grundschulen. Ob auf dem Schulweg, dem Weg zur Musikschule, zum Sport oder zu Freunden: Täglich seien viele Kinder allein auf den Straßen unterwegs. Dabei könnten sie aber auch in Notlagen geraten. "Kinder können sich verlaufen, Angst vor einem großen Hund haben, hingefallen sein, sich verfolgt fühlen oder tatsächlich verfolgt werden, unangemessen angesprochen werden, den Bus verpasst haben und so vieles mehr", sagt Michael Albrecht, der Erste Vorsitzende des Gesamtelternbeirates.

Neue Aktion, um "Hilfs- und Zufluchtsorte" zu schaffen

Diese Tatsache habe die Elternbeiräte aller Memminger Grundschulen auf den Plan gerufen. Gemeinsam mit dem Kinderschutzbund Memmingen zeigen sie Initiative, wollen "Hilfs- und Zufluchtsorte" für Kinder in Notsituationen in Memmingen finden und sichtbar machen. Wie das funktioniert? Gemeinsam haben sie Geschäfte, Behörden, Praxen, Kanzleien, Lokale und öffentliche Einrichtungen aufgerufen, sich als Anlaufstelle für Kinder anzubieten. Ein entsprechender Logo-Aufkleber soll für die Jüngsten klar erkennbar machen, wo geholfen wird.

Die Idee dahinter: "Eigentlich entstanden die ersten Gedanken dazu bereits vor zwei Jahren, als mehrere Kinder von Fremden angesprochen wurden", erzählt Michael Albrecht im Gespräch mit unserer Redaktion. Man habe dann geschaut, welche Konzepte es gibt, was bereits in den unterschiedlichsten Städten an Hilfsmitteln zum Tragen kommt.

Signal in Memmingen: "Hier bist du sicher. Hier wird dir geholfen"

So sei man auf ein Logo gekommen, das Kindern sozusagen signalisiert: "Hier bist du sicher. Hier wird dir geholfen." Allein sei das Vorhaben für die Elternbeiräte aber nicht zu stemmen gewesen. Im Kinderschutzbund Memmingen fand man den Partner. "Im Juli vergangenes Jahr haben wir uns zusammengesetzt", so Albrecht. Dann sei der Entschluss gefallen, das Projekt gemeinsam zu realisieren.

An die Mitglieder vom Memminger Stadtmarketingverein ist jüngst die Information herausgegangen – samt Aufruf, wer mitmachen möchte. "Wir haben jetzt gut 20 Rückmeldungen für die Teilnahme - komplett kreuz und quer durch die Innenstadt mit großen und kleinen Läden. Das ist super", freut sich der Vorsitzende des Gesamtelternbeirates.

Das Projekt ziele auf eine unbürokratische Hilfeleistung ab. Die Aufgabe der Teilnehmer bestehe darin, Anlaufstelle für Kinder in Notsituationen zu sein. Das bedeutet: Der Logo-Aufkleber wird sichtbar an Tür oder Schaufenster angebracht, Personen sind über die Aktion informiert, um im Notfall richtig reagieren zu können.

Das Logo: Alle teilnehmenden Einrichtungen und Geschäfte sollen einen Logo-Aufkleber, der maximal DinA4-Größe hat, sichtbar anbringen. Für das Logo werde es in den kommenden Wochen einen Malwettbewerb an den Grundschulen geben. "Wir wollten nichts vorgeben und auch nichts aufdrücken", sagt Michael Albrecht und erklärt: "Die Kinder sollen nicht nur den Wiedererkennungswert haben, sondern sich auch mit der Thematik beschäftigen und ein Bewusstsein dafür entwickeln."

So geht es weiter: Alle Grundschulen machen mit. Bis Anfang Dezember dürfen fleißig Logos entworfen und gestaltet werden. Der Elternbeirat werde im Januar dann etwa 20 Logos auswählen - abhängig von der Machbarkeit und Sinnhaftigkeit. Diese sollen auch öffentlich gezeigt werden.

Memminger mit offenem Ohr und tröstenden Worten für Kinder

"Ziel ist, dass die Mitglieder des Jugendparlamentes voraussichtlich in ihrer Sitzung im März ihr Logo wählen können." Ende März soll dann ein einheitliches Logo an die Teilnehmer ausgegeben und verwendet werden. Klar sei für die Elternbeiräte sowie den Kinderschutzbund: Ein offenes Ohr, ein Anruf zu Hause, ein Pflaster oder ein paar tröstende Worte können eine große Hilfe für die betroffenen Kinder sein.