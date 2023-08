Bayerischer Löwe für Heimatpflege in Memmingen

Der Historische Verein Memmingen hat eine besondere Auszeichnung erhalten. Wer steckt hinter dem Verein und welche Ziele gibt es für die Zukunft?

13.08.2023 | Stand: 15:20 Uhr

Aufgrund seiner Unterstützung in der Heimatpflege mit der Bewahrung geschichtlicher Zeugnisse und diverser Publikationen wurde der Historische Verein Memmingen vor Kurzem mit dem Heimatpreis des Freistaats Bayern ausgezeichnet.

470 Mitglieder zählt der gemeinnützige Memminger Verein aktuell. Bereits im 19. Jahrhundert versammelten sich geschichtsinteressierte Bürger – damals waren es nur Männer, die Forschungen zu archäologischen Ausgrabungen in der Region anstellten. Eine Vielzahl derer war Mitglied im Deutschen Alpenverein der Sektion Memmingen, die 1881 die Deutsche anthropologische Gesellschaft gründeten.

Der Vereinsname wurde 1885 in Memmingen kürzer

Vier Jahre später, im Jahr 1885, wurde der Vereinsname kürzer. Nun trat eine Gruppe unter der Bezeichnung „Alterthumsverein Memmingen“ auf. Ein Jahr zuvor hatte Kempten, ebenfalls unter dem Namen Alterthumsverein der Stadt Kempten, einen Verein angestoßen. Diesen Vereinigungen ging meistens – neben dem Interesse an der Stadtgeschichte – auch das Bedürfnis der Bevölkerung voraus, Relikte aus dem Altertum zu erhalten und in einem lokalen Museum zu zeigen.

Memmingen und die Artefakte aus verschiedenen Epochen der ehemaligen Reichsstadt

Memmingen verfügte bereits über besondere Artefakte aus den verschiedenen Epochen der ehemaligen Reichsstadt, die zunächst als Sammlung im zweiten Stock des Rathauses aufbewahrt wurden. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts waren die „Schätze“ im ersten Stock der Großzunft untergebracht. Damals kaufte der Verein noch selbst Kunstwerke an, um diese wieder in den Besitz der Stadt zu bringen.

Im Hermansbau in Memmingen könnne Besucher in vergangene Lebenswelten eintauchen

1936 siedelte die angewachsene Ausstellung in den Hermansbau um, wo man im Stadtmuseum bis heute in vergangene Lebenswelten eintauchen kann. Federführend war der damalige Zollamtsinspektor Jakob Groß, der zusammen mit Anton Spiehler die Vorstandschaft des Vereins zu bilden.

Einen wesentlichen Anteil an der Heimatpflege mit der zunehmenden Verbreitung der Stadtgeschichte hatte auch Julius Miedel. Seit 1892 wirkte er als Studienlehrer an der städtischen Lateinschule. Zu seinem Hauptamt kümmerte er sich nebenamtlich um die Verwaltung der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs. Der „Mann der Aufsätze“, wie ihn Stadtarchivar Christoph Engelhard, der Vorsitzende des Historischen Vereins heute bezeichnet, habe viel dazu beigetragen, Geschichte in Schriften zu kleiden.

Historischer Verein und die "Memminger Geschichtsblätter"

Der Historische Verein führt seither die Serie der 1912 erstmals erschienenen „Memminger Geschichtsblätter“ erfolgreich weiter. Mit Hilfe der Memminger Zeitung entstand damals auch die, bis heute unter dem „Spiegelschwab“ (bis 1935 war es der Schwäbische Erzähler) bekannte Sonderbeilage, die einem breiten Publikum die aktuellen Forschungen des Vereins mitteilt. Während der Zeit der nationalsozialistischen Bewegung bekam der Verein den damals üblichen Namenszusatz „Heimatdienst“. Dieser wurde 1956 gestrichen. Nun nannte sich der Verein ganz einfach: „Heimatpflege Memmingen“.

Die Vorstände des heutigen Historischen Vereins Memmingen

Zwischen 1933 bis 1976 stand dem Verein zunächst Walter Braun, später ab 1976 bis 2005 sein Sohn Uli Braun als Vorsitzender vor. Der Verein so wie ihn heute Christoph Engelhard vorsteht und leitet, wurde 2007 unter dem Namen „Historischer Verein Memmingen e.V.“ ins Leben gerufen. Der Zusatz: Geschichtsforschung, Heimatpflege, Denkmalschutz bindet die Schwerpunkte ein, welche schon in den früheren Gruppierungen begonnen haben. „Historische Vereine haben immer die Aufgabe zurückzuschauen“, wie Christoph Engelhard betont, der anders als sein Vorgänger Julius Miedel das Hauptamt des leitenden Stadtarchivars innehat. Den ehrenamtlichen Vorsitz des Historischen Vereins teilt er sich mit Sabine Rogg, Andrea Karasch und Bernd Walcher.

Zusammenarbeit mit anderen Gruppen ist wichtig

Der Verein ist im Heimatbund Allgäu angeschlossen. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Gruppierungen wie beispielsweise der Frauengeschichtswerkstatt, dem Förderverein Alter Friedhof oder auch dem Arbeitskreis im Memminger Osten greifen ineinander. Der Verein organisiert Mundartabende, Diskussionen oder Führungen wie zum Tag des offenen Denkmals, der wieder am 10. September in der Buxacher Mühle stattfinden wird. Weiter plant der HV eine Diskussionsreihe im Hinblick auf die Zwölf Bauernartikel, die 1525 den Grundstein für Freiheit in Memmingen legten. „Wir freuen uns, dass wir als Verein wachsen und immer mehr jüngere Mitglieder begrüßen können“, sagt Vorsitzender Engelhard.