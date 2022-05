Der Illerwinkel trauert um einen liebenswerten Sportskameraden

Radsportler, Fußballer, Tennisspieler und Schützen verneigen sich vor Erwin Gerster aus Lautrach-Illerbeuren. Er ist im Alter von 71 Jahren verstorben.

06.05.2022 | Stand: 16:19 Uhr

Die Radsportler, Fußballer, Tennisspieler und Schützen im Illerwinkel trauern um einen liebenswerten Sportkameraden. Erwin Gerster ist im Alter von 71 Jahren überraschend verstorben. Der Elektroinstallateur, der bis zu seinem Renteneintritt 2010 bei den LEW beschäftigt war, hinterlässt seine Frau Marlene, zwei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder. Erwin Gerster war ein Sportsmann durch und durch. Neben dem Kunstradfahren waren es vor allem die Bälle, die es ihm angetan hatten: Radball, Fußball, Tennis.

Gerster war ein Aushängeschild des Rad- und Motorsportvereins

Er war ein Aushängeschild des Rad- und Motorsportvereins (RMSV) Lautrach und bis zum Beginn der Achtzigerjahre ein kopfballstarker Mittelstürmer des TSV Lautrach-Illerbeuren. Sein ehemaliger Mitspieler Wolfgang Graf berichtet: „Erwin hat bestimmt um die 400 oder 500 Spiele gemacht. Damals hat man noch keine genaue Statistik geführt. Regelmäßig war er interner Torschützenkönig der Lautracher Fußballer.“

Seine größten Erfolge aber feierte Erwin Gerster zusammen mit Peter Krebs beim Zweier-Kunstradfahren und beim Radball. Er war „Obermann“ des Duos und damit für die akrobatischen Elemente des Paares zuständig. Bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft in der riesigen Gruga-Halle in Essen errangen beide den vierten Platz.

Dann sattelten beide um auf Radball. „Das Fahrrad haben wir ja gut beherrscht“, sagt Peter Krebs und lacht, „wir mussten bloß noch das Toreschießen lernen.“ Von der Bezirksliga ging es für die beiden über die Landesliga rasch in die Bayernliga.

1974 war Erwin Gerster Deutscher Radball-Meister

15 Jahre lang spielten sie anschließend in der Radball-Bundesliga des Radsport-Verbandes „Solidarität“. Fünfmal erreichten sie die Endrunde um die Deutsche Radball-Meisterschaft. 1974 krönten sie ihre Karriere nach zwei Vize-Meisterschaften mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Ernst Wohnhaas, langjähriger Vorsitzender des RMSV, erinnert sich noch gut an die Endrunde in der Augsburger Sporthalle: „Die haben das erste Spiel verloren. Wir hatten alle lange Gesichter und gedacht: Wie soll das weitergehen?“ Nach der Auftaktniederlage aber wurden alle Spiele gewonnen – und durch einen 3:2-Erfolg gegen den TSV Hof aus Oberfranken wurde der Meistertitel gesichert.

Bei sportlichen Aktivitäten war Gerster immer vor Ort

Erwin Gerster blieb dem Sport auch nach dem Ende seiner aktiven Zeit erhalten. Bei sportlichen Aktivitäten seiner Kinder und Enkelkinder war er immer vor Ort. Wann immer es seine Zeit erlaubte, besuchte er die Heimspiele der „Roten Teufel“ in der Kreisliga. Rund 30 Jahre lang agierte er als Platzwart der Tennis-Abteilung.

Alle Befragten sagen unisono: Bei unzähligen Veranstaltungen, bei Vereinsfesten ebenso wie bei der Vogelschau, bei den Wander- und Handwerkertagen, beim Dorffest und beim Aufstellen des Maibaumes konnte man immer auf Erwin Gerster zählen.

Die Beerdigung findet am Samstag in Illerbeuren statt

2006 wurde er mit der Ehrennadel des Bayerischen Radsport-Verbandes ausgezeichnet. Am 24. Oktober 2015 wurde er zum Ehrenmitglied des RMSV ernannt.

Die Beisetzung findet am Samstag ab 10 Uhr in Illerbeuren statt.