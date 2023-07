Der Lautracher Ehrenbürger Harald Heintze ist tot

Harald Heintze starb im Alter von 82 Jahren. Der ehemalige Berufssoldat engagierte sich jahrzehntelang für den Sport.

14.07.2023 | Stand: 17:27 Uhr

Ein Leben für den Sport ist zu Ende gegangen. Lautrachs Ehrenbürger Harald Heintze ist jetzt im Alter von 82 Jahren verstorben. Heintze wurde am 22. Februar 1941 in Oldenburg geboren. 1965 heiratete er Gerlinde Brüchle. Aus der Ehe gingen die beiden Söhne Willi und Alexander hervor – und inzwischen auch zwei Enkelkinder. Von 1969 an war Heintze Berufssoldat. 1993 erreichte er als Hauptmann die gesetzliche Altersgrenze und wurde in den Ruhestand versetzt. 2014 musste er den Tod seiner Frau Gerlinde betrauern.

1984 übernahm Heintze den Vorsitz beim TSV Lautrach

Von 1984 bis 1996 wirkte Harald Heintze im Lautracher Gemeinderat. Er brachte sich in verschiedenen Ausschüssen ein und trug maßgeblich zum Bau der Freisportanlagen bei, die 1992 eingeweiht wurden. 1984 übernahm er auch den Vorsitz beim TSV Lautrach-Illerbeuren. 24 Jahre führte er den Verein, strukturierte ihn neu und baute ihn bis 2008 zu einem der mitgliederstärksten Vereine im Unterallgäu aus. Ein besonderes Anliegen war ihm der Breiten- und Gesundheitssport sowie der Sport der Älteren. Unentwegt bemühte er sich um die Qualifizierung von Übungsleitern.

Bis zuletzt organisierte Heintze mehrere Gruppen, in denen Sport zur Stärkung des Herzens und zur Förderung der Bewegung nach Krebs getrieben wird. Der ehemalige BLSV-Kreisvorsitzende Uli Theophiel sprach in seinen Abschiedsworten von einem „Glücksfall für den Sport“. Von 1992 bis 2012 war Heintze Bildungsreferent beim Bayerischen Landessport-Verband (BLSV) und bei der Bayerischen Akademie für Erwachsenenbildung im Sport.

2022 wurde Harald Heintze Ehrenmitglied des Sportkreises

Er habe sich um Lehrgangsorte und Referenten gekümmert, selbst Seminare gehalten und dazu beigetragen, dass im Verlauf der Jahre mehr als 1000 Übungsleiterinnen, Übungsleiter und Vereinsmanager ausgebildet worden seien. Dafür wurde Heintze vom BLSV immer wieder mit verschiedenen Verdienst- und Ehrennadeln ausgezeichnet und 2022 zum Ehrenmitglied des Sportkreises ernannt.

2021 bekam Harald Heintze die Ehrenbürgerwürde verliehen

2012 wurde ihm das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten überreicht, 2018 die Ehrenmedaille für besondere Verdienste um den Sport in Bayern. Im selben Jahr wurde er zum Ehrenvorsitzenden des TSV Lautrach-Illerbeuren ernannt. Die Gemeinde Lautrach würdigte sein Lebenswerk 2021 mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde.

Nach einem Fahrradunfall Ende April und einem längeren Krankenhausaufenthalt schien er sich zuletzt zu erholen. Nun aber ist er überraschend gestorben. Die Einweihung der neuen Lautracher Sporthalle mitzuerleben – das war Harald Heintze nicht mehr vergönnt.