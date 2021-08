Der Mann für alle Fälle gibt das Kommando ab

Dr. Günther Bachfischer war bei zahlreichen Unglücksfällen in Memmingen vor Ort. Welche dem Örtlichen Einsatzleiter besonders in Erinnerung bleiben werden.

06.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Der Chemie-Unfall im Siebendächerhaus und der Amokalarm an der Lindenschule im Jahr 2012, der Brand des Podiums am Schrannenplatz 2013, der Großbrand eines Recyclingbetriebs 2003 und der Jahrhundert-Regen in Memmingen im Jahr 2002 haben eines gemeinsam: Dr. Günther Bachfischer war immer mittendrin im Geschehen. Wobei sich der ehemalige Leiter des Amts für Brand- und Katastrophenschutz selbst nicht gerne im Mittelpunkt sieht. „Ich hatte immer ein tolles Team an Mitarbeitern um mich herum“, erklärt der 65-Jährige. Und um das zu untermauern, zieht er bei einem Redaktionsgespräch eine Metapher aus dem Fußball heran: „Ein Torwart ganz allein würde schlecht aussehen, wenn in seiner Mannschaft keine Stürmer wären, die Tore schießen.“