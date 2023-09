Der Präzision verpflichtet: Optik Mahler gibt es in Ottobeuren seit 1773

Auf eine 250 Jahre währende Geschichte blickt der Familienbetrieb zurück. Wie alles begann und wie mancher Inhaber Spuren im Ort hinterließ.

22.09.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Es sind Pferdekarren auf den Straßen unterwegs, die Bahnhofstraße heißt noch Froschgasse und die Elektrizität wird erst mehr als 120 Jahre später Einzug halten: In Ottobeuren beginnt 1773 die Geschichte eines Familienbetriebs, der bis in die Gegenwart seinen festen Platz im Ort hat. 250 Jahre und sieben Generationen haben die Entwicklung von Optik Mahler in der Bahnhofstraße 7 geprägt.

