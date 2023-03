Die Musikkabarettistin Tina Teubner gewinnt die 12. Memminger Kabarett-Tage mit ihrem Programm „Wenn du mich verlässt komm ich mit“. Wie das die Jury begründet.

26.03.2023 | Stand: 15:39 Uhr

Der Preis der 12. Memminger Kabaretttage, das „Memminger Maul 2023“, geht an Tina Teubner für ihr Programm „Wenn Du mich verlässt, komm ich mit.“ Das hat die Jury mit Brigitte Hefele-Beitlich (Memminger Zeitung), Petra Regensburger (PiK-Team), Sabine Rogg (Kulturreferentin im Stadtrat), Bernd Scheiter (Vöhlin-Gymnasium) und Harald Wiedemann (Organisationsteam) bei der Abschlussveranstaltung im Stadttheater bekannt gegeben. Anschließend setzten die Berliner Musikkabarettisten Pigor & Eichhorn einen glanzvollen Schlusspunkt unter das dreiwöchige Festival (Besprechung folgt).

Dotiert mit 1000 Euro und einem Kunstwerk

Dotiert ist der Preis der Memminger Kabarett-Tage mit 1000 Euro und einem Kunstwerk, das Horst Wendland geschaffen hat. Ausgezeichnet wurde Tina Teubner, weil sie „die gesamte Bandbreite kabarettistischer Wortkunst von der scharfen Ironie über intelligenten Sprachwitz bis hin zu poetischer Melancholie beherrscht“, heißt es unter anderem in der Laudatio auf sie. In dieser „durchgeknallten Welt“ führe sie ihr Publikum sicher vorbei an alltäglichen Abgründen, immer mit Charme, Stil und souveräner Leichtigkeit. Tina Teubner „kleidet klassisches Kabarett in ein zeitgemäßes Gewand“, lobt die Jury und auch: „Dabei singt sich die studierte Musikerin und ausgezeichnete Chansonsängerin mit ihrem kongenialen Pianisten Ben Süverkrüp an der Seite durch geistreiche Duette auf höchstem Niveau.“

"Unglaublich netter Abend in Memmingen"

In einem ersten Interview zeigte sich Tina Teubner ebenso überrascht wie hoch erfreut über die Auszeichnung – zumal sie in einem „illustren Kreis aus Kollegen und Kolleginnen“ angetreten sei. So ein Preis könne viel Rückenwind geben, gerade wenn man schon so lange im Geschäft sei, wie sie sagte Teubner. „Ich bin jetzt 33 Jahre auf der Bühne, der Zauber des Anfangs ist verflogen, man stellt sich jetzt andere Fragen.“ Sie versuche in jedem Programm wieder neue zu Worte finden, lebendig zu bleiben und das Genre für sich jedes Mal ein bisschen neu zu erfinden, erzählte sie. „Am schönsten ist das Wissen, dass die Jury das ganze Programm gut gefunden hat“, betonte Teubner. Von ihrem Auftritt im Maximilian-Kolbe-Haus war sie auch (noch) ohne das „Memminger Maul“ im Gepäck mit einem guten Gefühl wieder abgereist. „Das war ein unglaublich netter Abend“, behielt sie in Erinnerung. Neben dem wohlwollenden Publikum seien auch das Organisationsteam und die Techniker „unfassbar nett“ gewesen.#

1400 Zuschauer bei Memminger Kabarett-Tagen

Zurückblicken kann das Organisationsteam jetzt auf ein erfolgreiches Festival, in dem zwar zwei Vorstellungen wegen Erkrankung der Künstlerin und des Künstlers abgesagt werden mussten, aber sieben von den zehn verbliebenen ausverkauft waren. Gezählt wurden insgesamt 1400 Zuschauer.