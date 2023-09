Der SV Amendingen wird 100 Jahre alt

Der SV Amendingen feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Fest. Im Jubiläumsjahr errichtet der 1600-Mitglieder-Verein ein neues Heim.

14.09.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Alles begann kurz nach dem Ersten Weltkrieg, als im Jahr 1920 einige Jugendliche in Amendingen Fußball spielten. „Sie benutzten alle möglichen Wiesen und Gärten im Dorf. Sie spielten ohne Anschluss an einen Verein oder Verband im regelmäßigen Turnus gegen Nachbardörfer wie Trunkelsberg, Heimertingen, Niederrieden und Holzgünz.“ So steht es in der Festschrift des SV Amendingen (SVA), die anlässlich der 100-Jahr-Feier entstanden ist.

Der SVA feiert sein Jubiläum am Wochenende mit einem dreitägigen Fest. Dabei erinnert er auch an Robert Stoll und Ludwig Stocker. Die beiden Männer haben 1923 den Anstoß zur Vereinsgründung gegeben. Diese fand im damaligen Gasthaus Löwen statt, in der sich heute die Druckerei Lacher befindet.

Als der SV Amendingen im Arbeiter-Sportbund war

Als Verband wählte der neugegründete SV Amendingen den Arbeiter-Sportbund, da es Kontakte zum Memminger Arbeiter-Sportverein gab. Hauptsportarten waren vor 100 Jahren Ringen, Gewichtheben und Boxen. Das Training der 20 bis 30 Sportler fand in den Gründungstagen im Löwen-Saal statt. „Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte durch Sportkameraden des ehemaligen Turn- und Sportvereines Amendingen am 5. Januar 1946 die Wiedergründung“, heißt es in der SVA-Chronik. Im Jahr 1958 wurde unter Vorsitzendem Josef Bulach, der den Verein 14 Jahren führte, mit dem Bau eines Sporthauses begonnen. Fußball war nun die wichtigste Sportart. Geturnt wurde im alten Pfarrhof, was seinerzeit eine Notlösung war.

Doch die Zeiten ändern sich: „Mit mehr als 1600 Mitgliedern hat sich der SVA mittlerweile zu einem der größten und beliebtesten Sportvereine in der Stadt entwickelt und ist wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Amendingen“, schreibt der aus Memmingen stammende bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek in der Festschrift.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek lobt den SVA

„Damit das so bleibt, bedarf es auch künftig einer idealen, auf den Verein zugeschnittenen Infrastruktur. Die Vereinsverantwortlichen um Vorsitzenden Alexander Schraut haben ganze Arbeit geleistet und die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt“, betont Holetschek. So werde fast zeitgleich zur großen 100-Jahr-Feier am Amendinger Sportgelände das neue Vereinsheim mit Umkleidekabinen und einem Gymnastiksaal eingeweiht.

Der SVA selbst rechnet nach Angaben seines Vorsitzenden Alexander Schraut mit der Fertigstellung bis zum Jahresende. Finanziert wird das laut Minister Holetschek „wegweisende Projekt“ unter anderem durch Eigenmittel und Spenden sowie durch Zuschüsse des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) und der Stadt Memmingen als Eigentümerin der bestehenden Umkleiden.

Dass der SVA Platzbedarf habe, bestätigt Oberbürgermeister Jan Rothenbacher in seinem Grußwort. Er schreibt über den SV Amendingen: „In 13 Abteilungen findet sich ein breites Sportangebot für alle Altersgruppen. Neben den bekannten und beliebten Mannschaftssportarten finden sich auch Angebote für Fitness, Skisport, Dart und Kanufahren. Das bedeutet: allerhand Bewegungsmöglichkeiten für Groß und Klein sowie für Jung und Alt.“

Seit 2019 ist Alexander Schraut Vorsitzender des SV Amendingen

Der seit 2019 amtierende Vereinsvorsitzende Alexander Schraut unterstreicht in seinem Beitrag für die Festschrift: Seitdem er bestehe, habe der Verein viele Schwierigkeiten zu meistern gehabt. Schraut nennt als Stichwörter: Verbot durch die Nazis, Zweiter Weltkrieg, Neustart sowie fehlende Trainingsmöglichkeiten. Der SVA „war immer gefordert, sich den verändernden Gegebenheiten anzupassen“, hebt Schraut hervor.

Mit dem Neubau tritt der SVA gerade wieder den Beweis dafür an. An der Amendinger Waimerstraße entsteht derzeit ein mehrstöckiges Gebäude mit 600 Quadratmetern Fläche. Im Keller gibt es dort künftig vier Umkleideräume, ein Lager und Toiletten.

Im Erdgeschoss hat der SV Amendingen künftig einen 120 Quadratmeter großen Gymnastiksaal zur Verfügung sowie weitere Umkleideräume und Toiletten. Im Obergeschoss schließlich befinden sich ein Büro für die Geschäftsstelle und ein Besprechungsraum mit Archiv.

Kein Wunder also, dass Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek in der Festschrift feststellt: „Der Sportverein Amendingen ist breit aufgestellt, hat hoch motivierte Mitglieder und einen weitsichtigen Vorstand. Der SVA ist fit für die Zukunft!“

Das dreitägige Festprogramm des SV Amendingen

Der SV Amendingen feiert sein 100-jähriges Bestehen drei Tage lang auf seinem Sportgelände mit folgendem Programm:

Freitag, 15. September: Um 17 Uhr geht’s los. Ab 18.30 Uhr steigt das Fußball-Derby des SVA gegen den SV Steinheim. Für Unterhaltung im Festzelt will die Band „Allgäu-Sommer“ sorgen.

Samstag, 16. September: Ab 11 Uhr gibt es unter anderem eine Fußball-Dorfmeisterschaft, ein Floorball-Turnier sowie ab 15 Uhr ein Spiel der Faustball-Bundesliga, dazu zahlreiche Mitmachaktionen aller Abteilungen des Vereins.