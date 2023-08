Tennis-Altkreis Memmingen hat seine Besten ermittelt

Finalspiele der Tennis-Meisterschaft im Altkreis Memmingen. Alicia Schröder und Lucas Schneider gewinnen in der Kategorie A. Warum das Wetter zum Problem wird.

Die Einzel-Meisterschaft der Tennis-Altkreisgemeinschaft (ATG) ist jetzt zum 28. Mal auf der Anlage des TC Holzgünz ausgetragen worden. An den ersten beiden Tagen hatte der Wettergott noch ein Einsehen – und es konnten alle Spiele gemäß Terminplan ausgetragen werden. Am dritten Tag war es dann für alle eine Geduldsprobe. Schlussendlich wurde das Turnier abgebrochen und verschoben.

Das zahlte sich aus: Bei bestem Tenniswetter konnten die zahlreichen Zuschauer nun spannendes und abwechslungsreiches Tennis sehen. Auf den bestens präparierten Plätzen kam es zu interessanten und teilweise hart umkämpften Spielpaarungen.

So viele Anmeldungen von Tennisspielern wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr

Mit 69 Anmeldungen waren es bei der ATG-Meisterschaft so viele wie schon seit 2008 nicht mehr. Das Turnier wurde zum ersten Mal Anfang August ausgetragen. In fünf Kategorien wurden die Besten ermittelt. Das größte Teilnehmerfeld gab es bei den Männern B mit 32 Teilnehmern. Die meisten Anmeldungen kamen vom TC Legau mit elf, dicht gefolgt vom TC Berkheim mit zehn.

Im Feld der Herren C (Leistungsklasse 19 bis 25) mit elf Teilnehmern trafen Dominik Steinke (TC Berkheim) und Julian Grauer (Lautrach-Illerbeuren) sowie Marcel Kutter (TC Berkheim) und David Stempfer (TV Memmingen) jeweils im Halbfinale aufeinander. Hier setzten sich die beiden Berkheimer durch. Somit kam es im Endspiel zu einem vereinsinternen Duell zwischen Dominik Steinke und Marcel Kutter. Dominik Steinke ließ seinem Mannschaftskollegen hier keine Chance und gewann 6:1 und 6:1.

Thomas Schwarz gewinnt bei den Tennis-Herren B

Bei den Herren B (LK zwölf bis 25) erreichten Thomas Schwarz (TC Legau) und Jochen Schneider (TC Heimertingen) das Finale, dies war für beide das fünfte Match. Schwarz siegte im Halbfinale 6:4 und 6:4 gegen Markus Holzheu vom TC Benningen. Jochen Schneider stürmte bei seiner ersten Teilnahme mit 6:0 und 6:2 gegen Michael Lazar (DJK Memmingen-Ost) ins Finale. Thomas Schwarz siegte nach verlorenem ersten Satz mit 10:2 im Match-Tiebreak gegen Jochen Schneider und holte somit den Titel bei den Herren B. In einem gut besetzten Feld der Herren A (LK eins bis 14,5) war das Halbfinalspiel zwischen Marco Häge (DJK Memmingen-Ost) und Hannes Eberhard (FC Westerheim) recht ausgeglichen. Der Match-Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Hier gewann Hannes Eberhard 12:10 und zog ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale fand Josef Herz (TC Berkheim) kein Mittel gegen das fehlerlose Spiel von Lucas Schneider (DJK Memmingen-Ost). Lucas Schneider erreichte durch ein 6:1 und 6:2 das Finale. Eberhard merkte man das lange Match im Halbfinale an. Schneider ließ seinem Gegner im Finale keine Chance und entschied das Match mit 6:0 und 6:0 zu seinen Gunsten.

Bei den Damen A wird die beste Tennisspielerin in Gruppenspielen ermittelt

Bei den Damen A (LK eins bis 14) hatten sich fünf Frauen angemeldet. Deswegen musste die Siegerin durch Gruppenspiele ermittelt werden. Alica Schröder von der DJK Memmingen-Ost dominierte alle Spiele und sicherte sich ihren ersten Titel. Zweite wurde Isabel Weber vom TC Legau. Sie verlor nur gegen Alicia Schröder, der dritte Platz ging an Birgit Merkle-Herz (FC Heimertingen).

Mit sechs Teilnehmerinnen galt es, in zwei Gruppen die Siegerin bei den Damen B (LK 14 bis 25) zu ermitteln. Sonja Heiligsetzer (TC Legau) und Hanna Veit von der DJK Memmingen-Ost setzen sich jeweils in ihrer Gruppe durch und erreichten das Finale. Im ersten Satz ließ Heiligsetzer Veit keine Chance und gewann 6:0. Danach kam Veit besser ins Spiel und holte sich den zweiten Satz. Im Match-Tiebreak konnte Ronja Heiligsetzer wieder an ihr Spiel vom ersten Satz anknüpfen und siegte so im Wettbewerb der Damen B.

Bei der Siegerehrung in Holzgünz dankt die ATG dem FC Westerheim

Bei der abschließenden Siegerehrung bedankte sich Dietmar Stiegeler (ATG) bei allen Spielerinnen und Spielern für die Teilnahme und die fairen Begegnungen. Besonderer Dank galt Turnier-Organisator Jürgen Stiegeler, der einen perfekten Turnier- und Zeitplan erstellt habe. Ein besonderer Dank ging an den FC Westerheim, der seine Plätze zur Verfügung gestellt habe. Außerdem bedankte sich Stiegeler auch beim Bewirtungsteam.

(mit sti)