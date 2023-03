Der Verstorbene war Ehrenmitglied und Leiter der Tennis-Abteilung.

14.03.2023 | Stand: 14:37 Uhr

Der TSV Lautrach-Illerbeuren trauert um Eugen Schreiner. Das Gründungs- und Ehrenmitglied, das auch lange Leiter der Tennis-Abteilung war, ist jetzt nach schwerer Krankheit verstorben. Mehr als 70 Jahre lang war Schreiner Mitglied beim TSV. Bereits 1950 trat er dem Sportverein als aktiver Fußballer bei.

Schreiner war als Fußballer ein herausragender Techniker

Viele Jahre lang war der herausragende Techniker mit viel Spielverständnis einer der wichtigsten Männer auf dem Rasen. 1967 gelang es ihm, mit einer Gruppe junger Männer und Frauen – nach schwierigen Verhandlungen mit mehreren Eigentümern und der Gemeinde – den Traum von einer eigenen Tennisanlage zu verwirklichen.

Mit mehr als 1000 freiwilligen Arbeitsstunden und für 33.000 D-Mark wurde der erste Platz erstellt. Die Pacht mussten die Tennisspieler damals noch mit dem Laden von Mist abarbeiten. Als großem Planer und Organisator der Abteilung gelang es Schreiner zusammen mit seinem Bruder Franz und zahlreichen Helfern, für 1000 Mark ein Vereinsheim zu bauen und 1974 zu beziehen.

Als sich die Lautracher Tennisspieler dem TSV anschlossen

1978 schlossen sich die Tennisspieler dem TSV Lautrach-Illerbeuren an, damit für die anstehende Anlagenerweiterung auch Zuschüsse generiert werden konnten. 1990 wurde dann der zweite Platz gedreht und ein dritter hinzugebaut. Das Vereinsheim wurde mit einem Keller, Umkleiden, Duschen und einem Geräteraum erweitert.

In seinen 25 Jahren als Abteilungsleiter wuchs die Abteilung auf 185 Mitglieder an. Weil Eugen Schreiner die Jugendarbeit stets leidenschaftlich förderte, zählte die Sparte Tennis 1992 bereits 42 Kinder und Jugendliche.

Die Lautacher Tennisanlage wird mit Schreiners Namen verbunden bleiben

Auch als er nach 25 Jahren sein Amt an Georg Menig abgab, pflegte er noch im Rentenalter das Blumenbeet am Vereinsheim und pflanzte viele Sträucher. Die Tennisanlage im Gießen in Illerbeuren blieb – mit viel Durchsetzungsvermögen – sein Lebenswerk, auch wenn er sie wegen seiner schweren Krankheit in den vergangenen Jahren nicht mehr besuchen konnte.

Die Tennisanlage wird auch in Zukunft mit seinem Namen verbunden sein.