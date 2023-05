Der Wald ist ihr Terrain: Diese 34-Jährige leitet nun das Forstrevier Memmingen

Die 34-jährige Carola Prinz ist seit April die neue Leiterin des Forstreviers Memmingen. Wie sie sich derzeit einarbeitet und warum sie ihren Beruf so liebt.

18.05.2023 | Stand: 18:06 Uhr

180 Hektar Wald, verteilt auf sieben Kommunen: Das ist ihr Einsatzgebiet. Carola Prinz (34) ist die neue Leiterin des Forstreviers Memmingen. Wenn sie draußen unterwegs ist, dann fühlt sie sich wohl. Dabei ist sie auf Umwegen zu ihrem Beruf als so genannte Forstamtsfrau gekommen. Warum sie sich dafür entschied und wieso sie sich als Frau mittlerweile auch nicht mehr „exotisch“ in ihrer Berufsgruppe fühlt, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Erst Erzieherin, dann Försterin in Memmingen

Carola Prinz wurde im Ostallgäu geboren, absolvierte die Realschule. Es folgte die Ausbildung zur Erzieherin. Ein Jahr lang arbeitete sie in einem Waldkindergarten. Häufig war sie mit ihrem Vater auch im Holz. So habe sie nach und nach verstärkt Interesse für den Wald entwickelt. „Ich habe mich dann informiert, was es für grüne Berufe gibt und so bin ich zum Forst gekommen“, erzählt sie und lächelt dabei. Forst hat sie dann von 2011 bis 2015 in Freising (bei München) studiert.

Ein Jahr Anwärterzeit erfolgte im Forstbetrieb Forchheim in Oberfranken und am Amt in Kaufbeuren. Dann legte sie die Staatsprüfung ab, wurde übernommen.

Die vergangenen sechs Jahre arbeitete sie in Oberfranken im Verwaltungsbereich. „Aber ich wollte wieder raus“, sagt sie, sah die ausgeschriebene Stelle in Memmingen. „So bin ich hier gelandet.“ Zum 1. April ist Carola Prinz gestartet, angestellt beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach (Schwaben)-Mindelheim.

Großes Einzugsgebiet als Revierleiterin des Forstreviers Memmingen

Von Memmingen und Pleß sowie Heimertingen über Holzgünz, Woringen, Kronburg, Ungerhausen, Legau und Bad Grönenbach sowie Buxheim: Drei Waldbereiche hat die 34-Jährige im Blick. Da gibt es den Privatwald. Für die Waldbesitzer steht sie als Beraterin zur Verfügung, gibt Hilfestellungen bei Waldarbeiten oder bei Fragen nach Förderungen. Im Bereich Staatswald seien es mehr hoheitliche Aufgaben, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung.

Mit Partnern wie Jägern, der Forstbetriebsgemeinschaft und der Stadt Memmingen sprechen

Ihr Terrain ist der Gemeindewald. Sieben Kommunen betreut sie. Dabei geht es unter anderem um die Hieb-Organisation sowie Personal. „Mein Kalender füllt sich derzeit nahezu allein. Ich muss mir jetzt erst einmal die Gemeindewälder anschauen“, sagt sie. Das seien insgesamt gut 180 Hektar. Außerdem sei sie derzeit schon beratend tätig. Nach und nach arbeite sie sich ein, komme mit Partnern wie Jägern, der Forstbetriebsgemeinschaft oder auch der Stadt Memmingen ins Gespräch.

Im Amtsbereich ist Carola Prinz die einzige Revierleiterin

Carola Prinz sei im Amtsbereich mit insgesamt zehn Revieren zwar die einzige Revierleiterin. Försterinnen gebe es aber mehrere. „Frauen waren in dem Beruf vor 30 Jahren vielleicht mal exotisch, mittlerweile haben wir einen guten Stand“, sagt sie. Sie fühle sich in ihrem Arbeitsalltag jedenfalls wohl. „Sich in der Natur aufzuhalten, also draußen zu arbeiten, gemeinsam mit Leuten unterwegs zu sein“: Das fasziniere sie, mache ihr Spaß. Als Försterin müsse sie sich auf neue Situationen einlassen können. Das Aufgabengebiet sei vielfältig. „Genau dieser abwechslungsreiche Alltag macht es aus“, schwärmt die 34-Jährige.

Mittlerweile hat Carola Prinz auch schon eine Art Lieblingsplatz gefunden: „Bei Holzgünz gibt es einen Bereich, wo sich Tannen verjüngen. Das könnte so ein Plätzchen werden, zu dem man kommt, durchschnauft und die Welt dann ein bisschen besser wird.“