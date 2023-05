„Mein Mitleid mit Arbeitgebern hält sich in Grenzen“

Festredner Karl Bauer findet beim Maiempfang in der Memminger Stadthalle deutliche Worte. Dabei nimmt er auch Bezug auf die Bauernartikel.

02.05.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Die Zeiten san lausig, die Zeiten san hart.“ Nur leicht überspitzt drückte Liedermacher Sepp Raith die bei vielen vorherrschenden Gefühle bei seinem Auftritt zur Maifeier 2023 in der Memminger Stadthalle aus. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Stadt Memmingen hatten dorthin traditionell zum 1. Mai eingeladen.

Gemeinsam die aktuen Probleme der Gesellschaft angehen

Das Motto „ungebrochen solidarisch“ unterstrich Sabine Krüger, Memminger ver.di-Vorsitzende: „Solidarisch, das heißt gemeinsam. Und nur gemeinsam können wir alle die akuten Probleme der Gesellschaft angehen.“

Erstmals als Memminger Oberbürgermeister begrüßte Jan Rothenbacher die Gewerkschaftsvertreter und -vertreterinnen zu der gemeinsamen Veranstaltung. Als Stadtoberhaupt sieht er sowohl die Situation der Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeberseite im Öffentlichen Dienst. Hohe Teuerung und Inflation verlangten einen entsprechenden Tarifabschluss, „aber das ist eine zweischneidige Geschichte für die Kommunen“, sagte Rothenbacher.

Festredner Karl Bauer kommt aus Augsburg nach Memmingen

Festredner Karl Bauer von der Industriegewerkschaft Bau, Region Bayern, der aus Augsburg kam, knüpfte an den vorangegangenen Gottesdienst in der Kramerzunft und den direkten Bezug zum Freiheitsgedanken der dort formulierten Bauernartikel an: „Da ging es um gesellschaftliche, um menschliche Solidarität im Volk“, sagte Bauer. Das Thema sieht er als so aktuell wie eh und je.

Jeder Fünfte in Deutschland lebe mit einer prekären Beschäftigungssituation. „Menschen müssen einerseits von ihrer Arbeit anständig leben können und andererseits zugleich eine Rente erarbeiten, für die dies ebenso gilt“, erläuterte Bauer. Demokratie beinhaltet für ihn auch Tarifverhandlungen. „Streikrecht ist Freiheitsrecht, ist Recht auf Demokratie, das lassen wir uns nicht nehmen!“

"Alle Menschen haben ein Recht auf respektvolle Behandlung"

Wenn demokratische Parteien beginnen, Menschen auseinanderzudividieren, die Gesellschaft zu spalten, dann sieht Bauer eine politisch höchst brisante Situation entstehen: „Alle Menschen haben ein Recht auf angemessene, respektvolle Behandlung.“

„Ja, wir haben einen gravierenden Arbeitskräfte-Mangel. Mein Mitleid mit Arbeitgebern hält sich aber in Grenzen. Wer nicht ausbildet, dem fehlen die Fachkräfte,“ prangerte Bauer an. Dass viele Menschen nicht wussten, wie sie durch die Corona-Krise kommen, wie sie die nächste Stromrechnung zahlen sollen, „das muss eine sozialdemokratische Partei auch in einer Koalition gegenüber einem liberalen Partner erklären“, sagte er.

"Exxon fährt 2022 Gewinn von 5,9 Millionen Euro in der Stunde ein"

Solidarisch, so Bauer, sei es wirklich nicht, wenn eine Firma wie Exxon im Jahr 2022 stündlich einen Gewinn von 5,9 Millionen Dollar einfahre. „Nach 1945 hatten wir in Deutschland den Lastenausgleich. Das brauchen wir wieder –eine gerechte Verteilung der Lasten in solcher Zeit!“ forderte er in seiner Rede.