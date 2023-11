Überzeugt die Allgäuer Schauspielerin Katharina Stark in der neuen Serie "Deutsches Haus"?

Inmitten von Stars wie Anke Engelke, Iris Berben und Heiner Lauterbach spielt eine Allgäuerin die Hauptrolle in "Deutsches Haus". Eine Kritik zur ersten Folge.

16.11.2023 | Stand: 14:03 Uhr

Frankfurt, 1963: Die deutsch-polnische Dolmetscherin Eva Bruhns wird vom Gericht zu einem Strafprozess einberufen, der ihr gesamtes bisheriges Weltbild auf den Kopf stellt. Einzig mit dem Wissen, dass Auschwitz ein Ort in Polen ist, soll die junge Frau in einem Prozess gegen ehemalige SS-Offiziere übersetzen. Von einem Konzentrationslager, in dem unzählige Jüdinnen und Juden ermordet wurden, hat sie noch nie gehört.

