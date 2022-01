Dezimiert geht’s für den ECDC Memmingen weiter

Die Memminger Indians müssen wegen Corona noch auf mehrere Spieler verzichten. Dennoch tragen sie am Wochenende zwei Heimspiele aus.

27.01.2022 | Stand: 15:06 Uhr

Zuletzt hat sich die Lage am Hühnerberg nahezu täglich geändert: Seit dem späten Mittwochabend zeichnete sich aber ab, dass die Memminger Indians am Wochenende sogar zwei Heimspiele in der Eishockey-Oberliga absolvieren können. Und zwar am Freitag ab 20 Uhr gegen den EC Peiting (Tabellensiebter) und am Sonntag ab 18.30 Uhr gegen den Spitzenreiter, die „Blue Devils“ Weiden.

ECDC-Sprecher Michael Franz teilte unserer Redaktion am Donnerstag auf Anfrage mit: „Nach mehreren Tests und keinen weiteren positiven Corona-Fällen im Team des ECDC ist die Mannschaft ab sofort wieder im Training.“

Das ECDC-Team sagt: Wir wollen spielen!

Nach Rücksprache mit dem Team sei schnell klar geworden, so Franz: „Wir wollen spielen, auch mit dezimiertem Kader.“ Zusätzlich hofft der Tabellendritte nach Angaben von Franz nun „endlich auf einheitliche Regelungen und Vorgaben innerhalb der Liga, um die Situation in den kommenden Wochen verlässlicher und transparenter gestalten zu können“.

Am Freitag kommt es zum letzten Aufeinandertreffen mit dem EC Peiting in dieser Oberliga-Hauptrunde. Der ECP steht – nach dem Punkteschnitt gerechnet – sogar auf Rang sechs, der auch unbedingt verteidigt werden soll. Die Hoffnungen der Oberbayern ruhen dabei vor allem auf ihrem Topscorer Nardo Nagtzaam, der eine bärenstarke Runde spielt und auch ligaweit die Scorerstatistik anführt.

Auf der zweiten Kontingentposition haben die Rot-Blauen vorerst die Qual der Wahl. Nachdem der Finne Eetu-Ville Arkiomaa nicht überzeugte und den Verein verlassen musste, haben die Peitinger mit Shane Heffernan (Angriff) und Lukas Motloch (Abwehr) gleich zwei weitere Akteure verpflichtet.

Dreimal hieß es gegen Peiting in dieser Saison bereits 6:3

Das letzte Spiel der Gäste liegt nun auch schon drei Wochen zurück. Mehrere positive Fälle zwangen die Peitinger ebenfalls zur Pause. Die Aufeinandertreffen mit den Indians verliefen in dieser Saison allesamt erfolglos. Dreimal gab es einen 6:3-Erfolg für den ECDC.

Bei den Memmingern befinden sich immer noch Spieler in Quarantäne und können nicht spielen. Trotzdem wollen die Indianer auch das vierte Spiel gegen Peiting siegreich gestalten. Seit Mittwoch ist das Team wieder zurück im Trainingsbetrieb, nachdem sichergestellt worden war, dass alle verbliebenen Spieler negativ getestet und einsatzbereit sind.

Am Sonntag kommt Spitzenreiter Weiden an den Hühnerberg

Dies bedeutet auch, dass für das ausgefallene Spiel am Sonntag gegen Riessersee Ersatz gesucht werden konnte, was auch gelang. Mit den „Blue Devils“ aus Weiden kommt am Sonntagabend der Spitzenreiter nach Memmingen. Die Partie wird vom 1. März vorgezogen, nachdem sie bereits einmal verschoben werden musste.

Bei beiden Spielen sind am Memminger Hühnerberg am Wochenende je 999 Zuschauer zugelassen, es gelten die aktuellen Zugangsbestimmungen, die auf der Homepage der Indians zu finden sind. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich, auch via SpradeTV sind beide Partien zu sehen.

Infos zu Tickets und zu aktuellen Corona-Regeln in der Eissporthalle am Hühnerberg gibt es im Internet unter www.memmingen-indians.de.

(mit mfr)