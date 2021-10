Seit 60 Jahren verheiratet - 60 Jahre durch Höhen und Tiefen

Es hat sofort zwischen ihnen gefunkt: Das Ehepaar Hofmann aus Bad Grönenbach ist seit 1961 verheiratet.

29.10.2021 | Stand: 18:09 Uhr

Waltraud und Franz Hofmann aus Ittelsburg feierten jetzt im engsten Familien- und Freundeskreis ihre diamantene Hochzeit. Die beiden lernten sich 1959 beim Kirchweihtanz im Postsaal in Grönenbach kennen. Es habe sofort zwischen ihnen gefunkt, erzählt Waltraud Hofmann stolz. 1961, also vor 60 Jahren, gaben sie sich in der Kirche von Woringen das Ja-Wort. Heute haben sie drei Töchter und sechs Enkel.

Was ist das Rezept für eine so lange Ehe? „Wenn man gemeinsam den gleichen Weg durch Höhen und Tiefen geht, so funktioniert die Gemeinsamkeit.“ Gemeinsam ist den beiden zum Beispiel, dass sie gern reisen. Wenn es Corona und die Gesundheit erlauben, wollen die Jubilare eine Donau-Kreuzfahrt nach Budapest unternehmen.

Waltraud Hofmann hält sich mit mehreren ehrenamtlichen Tätigkeiten fit. Und für die Familie sei sie selbstverständlich immer da. Franz Hofmann ist seit 60 Jahren Mitglied im Sportverein Ittelsburg und damit auch Gründungsmitglied. Er freut sich darauf, nach einer Zwangspause wegen Corona wieder am Frühschoppen im Schützenheim Ittelsburg teilnehmen zu können.

Bürgermeister Bernhard Kerler gratulierte den beiden im Namen der Marktgemeinde und des Landkreises Unterallgäu.