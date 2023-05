Ein Abend, zwölf Bands und Hochstimmung: Das war die 21. Memminger Musiknacht

Etwa 1700 Besucher feiern in zwölf Lokalen mit den Bands. Bis zu später Stunde wird getanzt und gesungen – hier geht's zu den besten Fotos der Partynacht.

14.05.2023 | Stand: 18:54 Uhr

Das Thermometer zeigt gerade einmal neun Grad, doch davon lassen sich die Musikfans und Partygänger nicht bremsen – bei der inzwischen 21. Memminger Musiknacht. In größeren und kleinen Gruppen ziehen sie ab 20.30 Uhr von Lokal zu Lokal – zu zwölf ganz unterschiedlichen Bands.

Schon von Anfang an ist in fast allen Kneipen und Bars kaum mehr ein Platz zu ergattern, so zum Beispiel im Las Carretas. Dort spielt eine Drei-Mann-Band Latinomusik. Alle Mitglieder der Combo stammen aus der Dominikanischen Republik, leben aber seit 20 Jahren in Rothenburg ob der Tauber. Bei den mitreißenden Rhythmen von Salsa, Merengue, Cumbia und allem, was die Karibik hergibt, ist Stillsitzen schier unmöglich: Einige junge Frauen tanzen, bewegen sich graziös im Takt – und manche Zuhörer, die sich gerade ein Abendessen gönnen, wippen mit den Fußspitzen mit.

Memminger Musiknacht 2023: In der Innenstadt herrscht Partystimmung

Einen kleinen Spaziergang weiter, im Kultlokal Valentino, spielt die Rock’n Roll- und Blues-Band „Analog Spin“. Die ist international besetzt – mit einem Iren, einem Mexikaner und einem Amerikaner – und besticht durch tollen Groove. Auch dieses Lokal ist brechend voll, genau wie nebenan das Coffee Fellows. So wartet unten vor dem Valentino eine Menschentraube und auch in der Nähe des Theaterplatzes hat sich eine Menschenmenge gebildet. Die Hoffnung ist, irgendwann doch noch hineinzukommen und auch im Freien ist die Stimmung prächtig.

Zwölf Bands, zwölf Lokale: Besucher sind begeistert

Im Frechdax spielen die Musiker der Band „Veto“, allesamt in gelben Anzügen, Classic Rock-Lieder aus den 70er und 80er Jahren. Carola aus Altenstadt und ihre Freundin Anke haben sich in einer Ecke beim Spielautomaten auf ein kleines Podest gestellt. „Hier haben wir wenigstens einen kleinen Blick auf die Band“, sagen sie lachend. Carola ist das erste Mal bei der Memminger Musiknacht – Anke hat noch keine ausgelassen. Darüber, dass ihre Freundin sie zum Mitkommen überzeugt hat, ist Carola froh: „So toll habe ich mir das gar nicht vorgestellt“, sagt sie und kann es kaum erwarten, die anderen Lokale zu besuchen.

Eines davon ist das Gasthaus Tanne. Dort stehen „Wild N’ Rough“ auf der Bühne – für die Bandmitglieder quasi ein Heimspiel. Sie kommen aus Memmingen, Sinnigen und Krumbach und haben eine große Fanschar. Entsprechend voll ist es auch hier, viele genießen den Sound darum einfach von draußen.

Aus dem Lokal am Memminger Marktplatz tönt "Volare"

In der Villa Euphoria tanzt Birgit Bruckmoser aus Memmingen mit ihren Freundinnen. Während einer kurzen Pause erzählt sie, wie sehr sie es genießt, endlich wieder auf die Musiknacht gehen zu können. Zusammen mit ihrer Clique möchte sie an diesem Abend noch möglichst viele der Bands hören. Inzwischen ist es Mitternacht – aber noch kein bisschen ruhiger. Leute aller Altersgruppen sind auf dem Marktplatz und in der Kramerstraße unterwegs. Aus dem Lorenzo tönt durch die Scheiben gerade der Kultsong „Volare“, interpretiert vom italienischen Duo „Salvatore e Rosario“. Eine Gruppe vor dem Lokal am Marktplatz singt lauthals mit.

Auch nach ein Uhr wird bei der Musiknacht noch gefeiert, im Valentino ist es inzwischen weniger überfüllt. Nach wie vor herrscht aber Hochstimmung und die Band gibt dem Drängen der Gäste nach und will noch ein oder zwei Zugaben bringen. Ein ähnliches Bild bietet sich im Las Carretas. Gastwirt Mohamed Callar, der mit seinem Team den ganzen Abend lang alle Hände voll zu tun hatte, ist sehr zufrieden. Als es zwei Uhr ist, wird es schließlich ruhiger in der Stadt.

Von etwa 1700 Besuchern bei der Musiknacht spricht am Sonntag der Veranstalter.