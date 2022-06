Gebürtiger Memminger sucht bei "Die Bachelorette" nach der großen Liebe

Emanuell Weissenberger möchte in der Fernsehserie das Herz von Sharon Battiste erobern. So stellt er sich vor.

Sharon Battiste tritt 2022 in die Fußstapfen von Maxime Herbord und wird zur neuen Bachelorette. Start der RTL-Fernsehserie "Die Bachelorette" ist am 15. Juni. 20 Männer wollen das Herz von Sharon Battiste erobern - darunter der in Memmingen geborene Emanuell Weissenberger. Rund ein dreiviertel Jahr ist Weissenberger, der in München lebt, jetzt Single. Lang genug, findet der 29-Jährige, und hofft, mit der Bachelorette eine Frau zu finden, mit der er eine Familie gründen kann. Vom Sternzeichen Steinbock, von Beruf Personalvermittler, sportlich in der Freizeitgestaltung: Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt er Fußball, geht außerdem gerne schwimmen und fährt Rad.

Memminger bei "Die Bachelorette": So muss die Traumfrau sein

Wie er sich seine Traumfrau vorstellt? Sie sollte einen Sinn für Humor haben, viel lachen, zuhören können. Ein gewisses Selbstbewusstsein findet der gebürtige Memminger auch "sehr attraktiv". Er wünsche sich eine Frau, die "weiß, was sie will und mitten im Leben steht". Optisch habe er sich da nicht festgelegt. Er hofft, bei "diesem Abenteuer, die Richtige zu finden". Und wenn nicht? "Ansonsten gibt es Champagner und genügend Getränke. Die packe ich mir dann alle und sauf mir einen zu und habe einfach Spaß", so Emanuell Weissenberger in seinem Vorstellungs-Video.

Emanuell Weissenberger auf einen Blick:

Alter: 29

Job: Personalvermittler

Wohnort: München

Single seit: dreiviertel Jahr

Und die Bachelorette? Einigen Fans dürfte die 30-Jährige aus dem Fernsehen schon als Schauspielerin bekannt sein. Von 2018 bis 2021 war sie laut Mitteilung täglich als "Bo" bei der Serie "Köln 50667" zu sehen.

Sharon Battiste ist die Bachelorette. Bild: RTL

Ab dem 15. Juni will sie sich dann auf die Suche nach der großen Liebe begeben: "Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe!"

Die Bachelorette auf einen Blick:;

Alter: 30

Wohnort: Köln

Geburtsort: Flörsheim am Main

Beruf: Schauspielerin, Model, Content Creatorin

Größe: 1,74m

Single seit: 8 Jahren

Sharon Battistes erste Rosen werden am 15. Juni ab 20.15 Uhr bei RTL verteilt. Die Folgen sehen Sie unter anderem bei RTL+.

Bereits im März war eine Memmingerin ebenfalls in einer RTL-Show zu sehen: Lara Honner kämpfte um das Herz des "Bachelors".

