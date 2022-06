Wieso der gebürtige Memminger Emanuell bei der Datingshow "Die Bachelorette" mitmacht

Emanuell Weissenberger sucht bei der RTL-Fernsehshow "Die Bachelorette" nach der großen Liebe. Im Interview verrät er wieso und was Memminger Freunde denken.

15.06.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Die RTL-Fernsehshow "Die Bachelorette" startet heute, 15.6.22. Dabei wollen 20 Männer das Herz von Sharon Battiste erobern – darunter der in Memmingen geborene Kandidat Emanuell Weissenberger. Rund ein dreiviertel Jahr ist Weissenberger, der in München lebt, jetzt Single. Lang genug, findet der 29-Jährige, und hofft, mit der Bachelorette eine Frau zu finden, mit der er eine Familie gründen kann.

Vom Sternzeichen Steinbock, von Beruf Personalvermittler, sportlich in der Freizeitgestaltung: Vor dem Start der Ausstrahlung haben wir bei ihm im Interview nachgefragt, wie er auf die Idee kam, bei der Show mitzumachen und was seine Memminger Freunde darüber denken.

Wie lange haben Sie in Memmingen gelebt?

Emanuell Weissenberger: insgesamt über zehn Jahre.

Bei welchem Verein haben sie in Memmingen Fußball gespielt?

Lesen Sie auch

Staffel-Start Gebürtiger Memminger sucht bei "Die Bachelorette" nach der großen Liebe

Weissenberger: Ich habe beim FC Memmingen und beim BSC Memmingen Fußball gespielt. Beim FCM habe ich fast die ganze Jugend durchlaufen, kam dann mit 18 Jahren in die zweite Mannschaft in die Landesliga und durfte mit dem Regionalliga-Team unter Esad Kahric damals ab und an mittrainieren. Danach ging’s zum BSC Memmingen in die Kreisliga. Dort wollten wir um den Aufstieg in die Bezirksliga spielen, sind aber knapp gescheitert.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".

Wie kamen Sie zu dem Entschluss, bei der TV-Show mitzumachen?

Weissenberger: Naja, ich dachte mir: Emanuell, du bist jetzt 29 Jahre alt, seit einem Jahr Single und fühlst dich bereit für die große Liebe. Zudem liebe ich Reisen und Abenteuer. Warum nicht alles verbinden und es bei der Bachelorette probieren? Das hat mich gereizt.

"Die Bachelorette"-Kandidat Emanuell Weissenberger: Früher spielte er Fußball beim FC Memmingen

Was sagen Memminger Freunde zu Ihrer Teilnahme?

Weissenberger: Die freuen sich für mich und drücken mir fest die Daumen. Ein paar haben es auch erst durch die Presse erfahren und sind dann halb ausgeflippt.

Wie oft sind Sie noch in Memmingen?

Weissenberger: Ich bin schon länger nicht mehr in Memmingen gewesen, werde aber in Zukunft des Öfteren dort zu sehen sein.

Können Sie sich denn vorstellen, nach Memmingen zurückzukehren?

Weissenberger: Momentan ist es kein Thema für mich, ich fühle mich in München sehr, sehr wohl. Ich habe hier meine engsten Freunde und liebenswerte Menschen um mich herum, aber ich sage niemals nie. Memmingen hat eine schöne Altstadt und viele schöne Ecken. Vielleicht eines Tages, wenn ich mich zur Ruhe setzen will.

Ihre schönste Erinnerung an Memmingen?

Weissenberger: Definitiv die Zeit bei meiner Pflegeoma Elsa. Dort habe ich erfahren, was Liebe ist. Sie hat sich um mich gekümmert und war immer für mich da. Ein ganz besonderer Mensch, auch wenn ich nicht immer einfach war. Ansonsten die Zeit beim FC Memmingen, dieser Verein ist einfach mein Herzensverein – bis heute noch. Es war eine wunderschöne Zeit dort.

Weitere Informationen zu "Die Bachelorette" und ganze Folgen finden Sie bei RTL+ auf www.tvnow.de.

Mehr Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.