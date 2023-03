Die Basketballerinnen des TV Memmingen stehen jetzt an der Tabellenspitze

Der Basketball-Bezirksoberligist aus Memmingen besiegt den Tabellensechsten Schrobenhausen 66:44. Am Sonntag kommt’s nun zum Spitzenspiel beim Zweiten.

15.03.2023 | Stand: 16:08 Uhr

Jetzt stehen sie ganz oben in der Tabelle: Nach dem 66:44 (34:20)-Heimsieg gegen den Tabellensechsten SSV Schrobenhausen haben die Basketballerinnen des TV Memmingen (TVM) die Tabellenführung in der Bezirksoberliga übernommen. Weiter geht es für sie am Sonntag mit dem Spitzenspiel beim Tabellenzweiten TSV Gersthofen.

Das Memminger Team um Spielertrainerin Brigitte Prinz bestätigte die aktuell sehr gute Form von Anfang an und ließ den Gästen aus Oberbayern keine Chance. Durch einen Blitzstart und mit einer vorentscheidenden 23:6-Führung ging es in die erste Viertelpause.

Angetrieben von einer glänzend aufgelegten Spielmacherin Johanna Prinz wurden alle Mitspielerinnen gut in Szene gesetzt. Vor allem Lena Zettler erwischte einen Traumtag und versenkte einen Distanzwurf und Schnellangriff nach dem anderen.

Die Memminger Basketballerinnen lassen nichts anbrennen

Marie Jannicke und Katrin Mühlschlegel zeigten – wie so oft in dieser Saison – eine starke und punktreiche Leistung. Matea Zeller und Brigitte Prinz pflückten die Rebounds und sorgten für eine kompakte und solide Verteidigung.

Zwar kamen die Gäste im zweiten Viertel besser ins Spiel, aber die Frauen des TVM ließen nichts anbrennen. Beim Stand von 34:20 ging es in die Halbzeitpause.

Leen Gansbeke fehlt den Memminger Frauen

Zwar musste Leen Gansbeke aufgrund ihrer Knieverletzung im vorangegangenen Spiel (wir berichteten) passen, aber die anderen Spielerinnen brachten sich mit einem Mehr an Energie und Einsatz ein und ersetzten sie nach Kräften.

Die Zuschauer sahen auch in den zweiten 20 Minuten eine überzeugende Leistung der Heimmannschaft und einen nie gefährdeten 66:44-Heimsieg.

„Jetzt geht es in den letzten beiden Spielen gegen die direkten Konkurrentinnen aus Gersthofen und Nördlingen um die Meisterschaft. In unserer aktuellen Form und mit der Freude am Spiel, die wir im Moment spüren, ist alles drin“, sagte Spielertrainerin Brigitte Prinz nach dem Spiel.

„Zwar wird uns Leen Gansbeke leider auch die letzten beiden Spiele verletzungsbedingt fehlen. Dies sorgt neben der fehlenden Routine für eine viel kürzere Rotation im Team. Aber wir werden alles für sie und für uns als Team geben, um unsere Saison zu krönen“, so Prinz.

Das Spiel von Gersthofen gegen Nördlingen fiel aus, und so hat der direkte Konkurrent zwei Spiele weniger als der TVM, was die Freude über den temporären Spitzenplatz bei den Maustädterinnen aber nicht trübte.

Weiter geht es für die TVM-Frauen am Sonntag beim Spitzenspiel in Gersthofen, bevor es am letzten Spieltag am 25. März ab 16.45 Uhr gegen den TSV Nördlingen II „und hoffentlich um die Meisterschaft geht“, wenn man die Verantwortlichen des TV Memmingen fragt.

Wer für die Frauen des TV Memmingen gespielt und gepunktet hat

Für die Frauen des TV Memmingen siegreich waren: Marie Jannicke (14 Punkte), Lena Zettler (16), Johanna Prinz (8), Brigitte Prinz (2), Katrin Mühlschlegel (12), Matea Zeller (2) und Anastasija Radjenovic (12). (mit jöp)